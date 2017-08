Neymar firma con el PSG por cinco años

(CNN Español) - El jugador brasileño Neymar Jr. firmó este jueves un contrato por cinco años con el París Saint Germain francés, según lo afirmó el club en un comunicado, tras pagar la cláusula de 222 millones de euros al Barcelona español.

Según el comunicado, el internacional brasileño dijo estar "extremadamente feliz" de unirse "al París Saint Germain".

"Desde que llegué a Europa, el club siempre ha sido uno de los más competitivos y ambiciosos, y el mayor reto, lo que más me motivó a unirme a mis nuevos compañeros es ayudar al club a conquistar los títulos que sus fanáticos quieren. La ambición del París Saint Germain me atrajo al club, junto con la pasión y la energía que esta conlleva. Jugué cuatro temporadas en Europa y me siento listo para aceptar el desafío", agregó el talentoso jugador.

Más temprano, el Barcelona, club donde el jugador militó desde el 2013 hasta este jueves, aseguró también en un comunicado que los representantes legales del jugador habían hecho efectivo el pago de los 222 millones de euros (263 millones de dólares) de la "rescisión unilateral y sin causa del contrato que unía a ambas partes".

No obstante, la Liga española dijo este jueves que no procesará la transferencia. "Podemos confirmar que los abogados del jugador (Neymar) vinieron a La Liga a depositar la cláusula y que eso ha sido rechazado. Esa es toda la información que podemos dar por el momento", afirmaron voceros de la entidad.

El rechazo podría estar conectado con las reglas Financieras de Juego Limpio de la UEFA, y que La Liga cree que están siendo desobedecidas, según los medios españoles.

Mensaje a los hinchas del Barcelona

Neymar publicó, a modo de despedida, un mensaje en su cuenta oficial de Facebook.

La vida de un deportista se mueve por desafíos. Algunos son impuestos, otros son fruto de nuestras decisiones para mantener la luz que ilumina nuestra carrera, que es intensa, pero corta.

El Barcelona ha sido más que un desafío, ha sido mi sueño de niño. Jugaba con aquellos cracks en el video juego. Llegué a Cataluña a los 21 años, lleno de desafíos. Recuerdo mis primeros días en el club, compartiendo el vestuario con ídolos como Messi, Valdés, Xavi, Iniesta, Puyol, Piqué, Busquets y otros con la expectativa de jugar en un club que es “més que un club”. ¡El FC Barcelona es una nación que representa a Cataluña!", afirma en su escrito el nuevo jugador del PSG.

"Tuve el honor de actuar con el mayor atleta que he visto en mi vida y estoy seguro que no veré a otro mejor, Leo Messi se convirtió en mi compañero, amigo dentro y fuera del terreno de juego. Orgulloso de jugar contigo. ¡Te amo!", señaló Neymar, en una señal de admiración hacia el argentino.

"Formé un ataque con Messi y Luis Suarez que ha quedado para la historia. He conquistado todo lo que un deportista puede conquistar. He vivido momentos inolvidables! Vivo en una ciudad que es más que una ciudad, es una patria. Amo Barcelona y Cataluña. Pero un deportista (YO) necesita desafíos. Y por segunda vez en mi vida le llevaré la contraria a mi papá. Papá, entiendo y respeto tu opinión, pero mi decisión está tomada, te pido que me apoyes como siempre lo has hecho", afirma Neymar en otro aparte de su publicación.