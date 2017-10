El 74% de los mexicanos se sienten inseguros

(CNN Español) - El 74,3% de los mexicanos mayores de 18 años se sienten inseguros y durante 2016 se registraron 31,1 millones de delitos en todo México, asociados a 24,2 millones de víctimas, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad (ENVIPE) 2017, presentada durante la última semana de septiembre.

Según la encuesta, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), mientras en 2015 hubo 28.202 víctimas de delitos por cada 100.000 habitantes, en 2016 hubo 28.788.

Entre los delitos que mide la encuesta están el robo de vehículo, robo en casa, robo o asalto en la calle o en el transporte público, fraude, extorsión, amenazas verbales, lesiones, secuestros y delitos sexuales.

Los dos delitos más comunes del 2016 fueron el robo o asalto en la calle o transporte público y la extorsión.

Los secuestros, por su parte, pasaron de 64.459 en 2015 a 69.107 en 2016, aunque hay que decir que son los dos años con menor cantidad de secuestros desde 2012.

Según la ENVIPE, en 2016 el costo total de la inseguridad y el delito en hogares representó 229.100 millones de pesos mexicanos (unos 12 mil millones de dólares), es decir, el 1,1% del PIB del país.

En cuanto al subregistro, la encuesta asegura que la "cifra negra", que es el nivel de delitos no denunciados, fue del 93,6% en 2016. La ENVIPE concluye que la gente no denuncia porque considera que es una pérdida de tiempo (33,1%) o porque no confía en las autoridades (16,5%).