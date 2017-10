El asesino de Las Vegas disparó balas ‘incendiarias’ contra un tanque de combustible

(CNN) - El perpetrador de la masacre en Las Vegas, Stephen Paddock, disparó balas especiales “incendiarias” contra un tanque de combustible cuya capacidad era de 43.000 barriles en lo que los investigadores creen que fue un intento de causar una explosión, según le dijeron dos fuentes oficiales a CNN.

Ese tipo de balas, destinadas a incendiar lo que impactaran, fueron encontradas dentro de la habitación que alquiló Paddock en el Mandalay Bay Resort and Casino y cerca del tanque de combustible en los terrenos del Aeropuerto Internacional McCarran, dijeron las fuentes.

Las autoridades previamente habían revelado que Paddock le disparó al tanque con dos balas de rifle, cuando abrió fuego contra la multitud que estaba abajo de su habitación en el piso 32 del hotel el pasado 1 de octubre. Las fuentes aún no han revelado si disparó balas incendiaras contra el tanque, que contenía combustible.

Las fuentes que tienen conocimiento de la investigación, pero que no están autorizadas a hablar públicamente, dijeron que las balas incendiarias fueron descubiertas en un área cerca del tanque.

No está claro si el tipo de balas que impactaron el tanque también eran incendiarias. Chris Jones, un portavoz del aeropuerto, dijo que no estaba al tanto sobre las balas que fueron recuperadas.

Paddock, de 64 años, mató a 58 personas e hirió a otras 500 que asistían al Festival Route 91 Harvest en Las Vegas, en el tiroteo masivo más mortífero de la historia moderna de Estados Unidos. El hombre fue encontrado muerto de un disparo que se autoinflingió en su habitación del hotel.

La semana pasada funcionarios del aeropuerto minimizaron el potencial de una explosión que habría podido ser causada por un arma de fuego, diciendo que el combustible de aviones está diseñado para resistir una corta exposición a las llamas sin encenderse.

“Contrario a la especulación, hay casi cero posibilidades de que los disparos infligidos pudieran provocar fuego o una explosión en una instalación comercial de almacenamiento de combustible”, dijo el aeropuerto en un comunicado del 5 de octubre. El comunicado no hace referencia a una bala incendiaria ni tampoco dice si esta hubiera hecho la diferencia.

El nuevo detalle sobre la munición es una de varias piezas de información que los investigadores están intentando juntar para determinar la intención de Paddock, cómo llevó a cabo el ataque y si intentaba sobrevivir.

1 de 17 | Todo inició el pasado jueves, cuando, en algún momento, Stephen Paddock se registró en el Mandalay Bay Resort and Casino, en el corazón de Las Vegas. (Crédito: David Becker/Getty Images) 2 de 17 | Paddock había conducido 128 kilómetros desde su casa en Mesquite, en la frontera entre Nevada y Arizona para perpetrar un acto horroroso por motivaciones que aún no se conocen. (Crédito: ROBYN BECK/AFP/Getty Images) 3 de 17 | El padre de Paddock estuvo en la lista de los más buscados del FBI, pero él, de 64 años, no tenía un récord criminal. 4 de 17 | Sin embargo, logró meter a su habitación de hotel, en el piso 32, 23 armas de fuego, múltiples rifles, y una reserva de municiones. Paddock trajo consigo al hotel más de 10 maletas. (MARK RALSTON/AFP/Getty Images) 5 de 17 | Entre tanto, al otro lado de la calle se llevaba a cabo un festival de música country de tres días. Las ventanas doradas de la habitación de Paddock le ofrecieron una vista directa del que sería el escenario sangriento del tiroteos más mortales en la historia reciente de EE.UU.. 6 de 17 | Entonces, esperó… (Crédito: David Becker/Getty Images) 7 de 17 | El festival Route 91 Harvest presentaba a los grandes talentos de la música country. Durante todo el fin de semana los fanáticos llenaron el lugar bailando, bebiendo y cantando. (Crédito: David Becker/Getty Images) 8 de 17 | Eran las 10 p.m. del domingo 1 de octubre y 22.000 asistentes permanecían en el lugar para finalizar la fiesta con Jason Aldean, encargado del acto final. Así se veían los asistentes al festival el día 2, casi 24 horas antes del mortal ataque. 9 de 17 | Desde el piso 32 del hotel, Paddock reventó dos ventanas de su habitación con un martillo: una en el frente y otra en la esquina. Luego eligió un arma, apuntó a los espectadores del concierto, y abrió fuego indiscriminadamente. (Crédito: MARK RALSTON/AFP/Getty Images) 10 de 17 | Durante pocos segundos, nadie pareció reaccionar. El riff inicial de la canción de Aldean ‘When she says baby’ acababa de terminar cuando el sonido de un arma automática retumbó en el lugar. (Crédito: Mindy Small/Filmmagic Via Getty Images) 11 de 17 | No fue sino hasta la tercera línea —que decía ‘Some days I'd rather be a no show’ (Algunos días preferiría no venir)— que Aldean se dio cuenta de que algo aterrador estaba sucediendo. Entonces salió del escenario. 12 de 17 | Durante los próximos 10 o 15 minutos, el pánico se apoderó de los 22.000 asistentes. Se apresuraron a cubrirse y se ocultaron bajo las gradas. David Becker/Getty Images) 13 de 17 | Algunos saltaron sobre las cercas y protegieron a sus seres queridos con sus propios cuerpos. (Crédito: Getty Images) 14 de 17 | Mientras tanto un equipo SWAT revisaba metódicamente cada piso del Mandalay Bay Hotel. El equipo de seguridad revisó el piso 29, el 30, el 31. “Estoy dentro del Mandalay Bay en el piso 31 y puedo escuchar el sonido de un rifle automático viniendo del piso de arriba”, dijo uno del equipo por el radio. “Un piso arriba de nosotros”. 15 de 17 | El equipo SWAT subió al piso 32. Paddock les disparó a los policías través de la puerta. Ellos pararon. Estaban a punto de abrir la puerta. Pero entonces era demasiado tarde... (Crédito: MARK RALSTON/AFP/Getty Images) 16 de 17 | ¿Qué pasó? Demasiado tarde. Paddock se había suicidado, dejando tras de sí una gran cantidad de preguntas. Entre ellas, ¿por qué? (Crédito: Drew Angerer/Getty Images) 17 de 17 | El horroroso saldo final: al menos 59 muertos y más de 520 heridos. Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Los investigadores también recuperaron balas rastreadoras en la habitación de Paddock. Esas balas producen una llama cuando se disparan y permiten que el tirador siga el recorrido de la misma para alcanzar con más precisión el objetivo, según dijeron las fuentes, que pidieron no ser identificados con sus nombres porque no están autorizados a hablar públicamente de esos detalles. No hay evidencia de que las balas rastreadoras hubieran sido usadas durante el ataque, agregaron las fuentes.

Los investigadores también hallaron un “equipo de supervivencia” en la habitación de Paddock, incluyendo chalecos a prueba de balas y aparatos para respirar, dijeron las fuentes.

- Darran Simon de CNN contribuyó con este reporte.