El desafortunado pésame de Trump que lo tiene bajo fuego

Legisladora demócrata cuestionó la actitud poco sensible del presidente tras conversar con la viuda

(CNN) - La llamada del presidente Donald Trump este martes a la viuda de un soldado muerto en acción en Niger se convirtió en una polémica de dimes y diretes.

“Ella” es la legisladora demócrata de Florida Federica Wilson, quien aseguró que estuvo presente cuando Trump llamó a la viuda del sargento David Johnson y supuestamente le dijo que su esposo “sabía para lo que se alistó, pero supongo que todavía duele”.

“El” es Trump, quien esta mañana tuiteó que la “legisladora demócrata inventó completamente lo que dije a la esposa del soldado que murió en acción (y tengo pruebas). ¡Triste!”

Trump confirmó su sentir este miércoles en una reunión sobre reforma fiscal en la Casa Blanca. “No dije lo que la legisladora alega. No lo dije en absoluto. Ella lo sabe y no lo está diciendo ahora. No dije lo que ella manifestó”.

En resumen: El presidente de Estados Unidos emprendió una guerra de palabras con una legisladora demócrata y por extensión con la viuda de un soldado caído por lo que Trump dijo en una llamada para expresar sus condolencias a la viuda tras la muerte de su esposo. Ambos, tanto Trump como Wilson, aseguran tener “pruebas” de que el otro miente.

Este no es lo normal en la Casa Blanca o, francamente, en la política. Lo cual nos da una idea, una vez más, de cómo Trump ha alterado fundamentalmente la forma en que un presidente actúa en público o en privado.

¿Alguna duda? pregúntese si se imagina a Barack Obama o George W. Bush, o a cualquier otro presidente, discutiendo abiertamente sobre si le dijo a la viuda de un soldado estadounidense muerto en combate que “sabía para lo que se alistó”. Es inimaginable.

Para los que están del lado de Trump en todo esto, y consideran que Wilson busca ganar puntos contra un presidente que al que odian los demócratas, hay que recordar algunas cosas sobre Trump.

1. En el verano de 2016, tuvo un enfrentamiento verbal con Khizr Khan, padre de un soldado estadounidense muerto en Iraq, después del discurso de Khan en la Convención Nacional Demócrata. En respuesta a Khan, quien insinuó que Trump no conocía el significado del sacrificio, Trump dijo “¿Quién escribió eso? ¿Será que fueron los escritores de Hillary? Creo que hice muchos sacrificios. Trabajo muy, muy duro”.

2. Trump no ha dicho la verdad sobre muchas cosas. Muchas cosas. El recuento que lleva a cabo el equipo de verificación de hechos del Washington Post en su blog incluye más de 1.300 mentiras o falsedades de Trump en sus primeros 263 días como presidente. En una conferencia de prensa con el líder de la mayoría en el Senado Mitch McConnell este lunes, Trump dijo al menos nueve cosas que eran discutibles o simplemente falsas.

3. Trump ha dicho en varias ocasiones que tiene “pruebas”. Pero casi nunca muestra esas “pruebas”. Según lo documentado por Edward-Isaac Dovere, de Politico, aquí hay otras cosas de las que Trump ha dicho que tenía pruebas: que el presidente Obama espió sus conversaciones telefónicas durante la campaña 2016; que las mujeres que lo acusaban de comportamiento sexual inapropiado estaban mintiendo; que Obama nació en un país extranjero; el expediente académico de la universidad de Obama, los supuestos crímenes de la embajadora de Naciones Unidas Susan Rice y que el ex director del FBI Jame Comey mentía sobre sus conversaciones. [Voz de narrador: No ha presentado pruebas de nada de esto]

Todo el contexto debe tenerse en cuenta cuando tratamos de esclarecer quién dice la verdad y quién no en este caso.

Vale la pena preguntarse ¿por qué Wilson inventaría lo que Trump dijo durante la llamada? ¿Cuáles serían sus motivos?

“No tengo razones para mentir al presidente de Estados Unidos sobre un soldado muerto en mi comunidad”, dijo Wilson a Alisyn Camerota en el programa New Day de CNN este miércoles. “No tengo tiempo, no tengo motivo”.

Los republicanos insinúan que la motivación de Wilson es puramente partidaria. Que como demócrata haría lo que sea para humillar al presidente. Posiblemente, supongo. Pero ¿elegiría Wilson la muerte de un soldado para atacar a Trump, particularmente dado el entorno rico y blanco que representa?

A menos que Wilson mienta totalmente sobre la naturaleza de la conversación, la mejor explicación posible para Trump es que lo que dijo fue malinterpretado. Llamar a la viuda de un soldado que muerto recientemente en combate es algo increíblemente difícil. Especialmente para Trump, quien se desempeñó como empresario antes de ser candidato a la presidencia en 2016 y que nunca tuvo que hacer algo remotamente parecido a esto.

Dada la inexperiencia, es absolutamente plausible que Trump expresara su pesar, de manera poco articulada, dejando a la viuda de Johnson y a Wilson molestas; y que Trump lo haya hecho de manera involuntaria.

Pero Trump jamás admitiría algo parecido. Siempre busca aumentar la controversia y el drama en lugar de intentar de minimizarlo. Es por ello que en el tuit de esta mañana insiste en que Wilson está mintiendo y que él tiene prueba de los hechos.

La carga de la prueba está ahora en manos de Trump, aunque teniendo en cuenta los antecedentes, es probable que no presente ninguna prueba real.

¡Independientemente! La atención debería estar en los cuatro soldados que dieron sus vidas en servicio al país. En lugar de eso, tenemos una disputa verbal en la que presidente de Estados Unidos está en el centro de la controversia.

“Presidencia moderna” le dicen.