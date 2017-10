Ella se suicidó, pero él está acusado de ayudarla y grabarla: ¿es asesinato?

Los fiscales dicen que Brown no se habría matado si no fuera por la participación de Przybycien

(CNN) - El 5 de mayo, Jchandra Brown, de 16 años, se ahorcó en un área para acampar en Payson, Utah. Su amigo Tyerell Przybycien está acusado de haberla ayudado al comprar la cuerda -y hacer el nudo que ella se colocó alrededor del cuello- y la lata de aire comprimido que ella usó para desvanecerse antes de morir.

Przybycien animó a Brown a cometer el suicidio, incluso haciéndole comentarios mientras él grababa sus últimos momentos en video, de acuerdo con documentos de la corte.

Ahora, Przybycien, de 18 años, es acusado de asesinato en primer grado por su muerte.

De ser sentenciado, podría pasar un mínimo de 15 años en prisión.

Los fiscales dicen que Brown no se habría matado si no fuera por la participación de Przybycien, lo que él presumía en mensajes de texto y entrevistas. Su defensa, no obstante, dice que los cargos van demasiado lejos y que fue Brown y solo ella quien acabó con su vida.

'¡Es como asesinar y salirte con la tuya!'

Tanto la fiscalía como la defensa coinciden en que Przybycien está relacionado con la muerte de Brown. Los investigadores supieron que él compró la soga y la lata de aire comprimido y llevó a Brown al sitio donde ella se suicidó. El lugar está a unas 15 millas al sur de Spanish Fork, donde vivía Przybycien, y a unas 25 millas al sur de Provo, en Utah.

Przybycien hizo un nudo con la cuerda y grabó a Brown por más de 10 minutos, de acuerdo con documentos de la corte, mientras ella permanecía de pie sobre una formación rocosa con la soga al cuello, inhalaba el gas comprimido y finalmente resbalaba en la roca hasta morir.

Los investigadores dicen que recuperaron mensajes de texto que muestran que Przybycien había pensado en la muerte de Brown con anticipación y que había hablado de ello con un amigo.

"¿Qué harías si supieras que un amigo quiere suicidarse?", le escribió a un amigo el 19 de abril, dos semanas antes de la muerte de Brown.

"Hablar con ellos", decía la respuesta, de acuerdo con los documentos.

Przybycien continuó: "La cosa es... quiero ayudarlos a matarse. Sería genial. En serio voy a ayudarla. ¡Es como asesinar y salirte con la tuya! Estoy tan jod***. En serio, no estoy bromeando. Va a ocurrir en una o dos semanas".

Cuando Brown estuvo lista para suicidarse, los fiscales dicen que Przybycien no hizo nada para evitarlo.

"En ningún momento el defendido ofreció asistencia para salvar la vida (de la joven) o prestar ayuda, sino que en cambio él puede ser escuchado comentando que su cuerpo debería quedarse sin oxígeno", dicen los documentos de la corte.

'La ayudé... me siento culpable'

El mismo día en que Brown murió, Przybycien volvió a escribir a su amigo.

"Hermano, sucedió", dijo. "También la ayudé a hacerlo y me siento muy culpable".

Las autoridades no hallaron el cuerpo de Brown hasta el siguiente día después de que fueran alertadas por cazadores en la zona. De acuerdo con una declaración de la Oficina del Alguacil del Condado de Utah, Przybycien se acercó a los agentes en la escena y dijo que "él conocía a la joven y que había estado con ella cuando murió".

Una vez en custodia, los documentos de la corte dicen que Przybycien le dijo a las autoridades que "se sentía culpable por el papel que había jugado en la muerte (de la joven)" pero que ayudarla a morir "era mi plan".

Los documentos de la corte también muestra que Przybycien regresó al sitio de la muerte de Brown la mañana siguiente -cuando encontró a la policía- para recuperar la cuerda por lo que la fiscalía llamó "valor sentimental".

¿Cuándo un suicidio puede ser también asesinato?

Para entender los giros de un caso tan inusual, es importante conocer algunas cosas sobre la ley en Utah. Primero, no hay asesinato en segundo grado en el estado, así que el de primer grado es el único tipo de asesinato que existe ahí.

No hay ley de suicidio asistido en Utah, así que esa no es una opción para los fiscales. Przybycien también está acusado de profanación de un cuerpo, un delito menor.

"Es un caso único en nuestro estado dado que el suicidio asistido no es un crimen aquí", dijo el fiscal del condado de Utah Chad Grunander, señalando que un juez tenía que determinar que había causa probable para seguir con un juicio por asesinato.

"Debido a que los estándares de causa probable en las audiencias preliminares es bajo, y debido a que todas las inferencias razonables son vistas en una luz más favorable al Estado, la Corte halla que existe una creencia razonable de que la conducta (de Przybycien) cumple los elementos del asesinato", dijo el juez del cuarto distrito James Brady en su fallo esta semana.

El abogado defensor Greg Stewart dijo que el equipo de Przybycien busca mostrar que las acciones del adolescente no causaron directamente la muerte de Brown.

"Un acto o conducta que 'causa' la muerte es requerido en todos los casos -algo como jalar el gatillo de una pistola, conducir de forma arriesgada, etc.", dijo Stewart. "Tyerell recogió a la señorita Brown en el trabajo cuando ella le llamó y le pidió su ayuda, la llevó a tiendas para comprar la cuerda y el aire comprimido para inhalar, y la ayudó a hacer un nudo y fabricar un pedestal donde pararse. Ninguna de estas acciones 'causaron' directamente la muerte de la señorita Brown".

"Que ella pusiera la cuerda alrededor de su cuello, se parara en el pedestal e inhalara el aire comprimido para desvanecerse y resbalar del pedestal causó su muerte", dijo.

Stewart dijo que Przybycien tiene la intención de declararse no culpable en una audiencia la próxima semana pero añadió que "nada se ha decidido sobre cómo vamos a proceder en este asunto".