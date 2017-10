Tanta gente quiere ver la tesis de Stephen Hawking que colapsó la página web de la Universidad de Cambridge

La tesis se llama Properties of Expanding Universes y fue descargada en menos de 24 horas

(CNN) - Por primera vez, la tesis del influyente científico británico Stephen Hawking está disponible al público y podrás descargarla para leerla... si logras que funcione la página web donde se encuentra.

La Universidad de Cambridge puso este lunes en su repositorio de acceso abierto la tesis de doctorado que Hawking presentó en 1966, titulada Properties of Expanding Universes (Propiedades de los universos en expansión). Pero poco después de publicarla en línea, las solicitudes para ver la investigación hicieron que colapsara la página web.

Desde este lunes en la tarde, se puede acceder a la página principal de la investigación después de varios minutos de espera, pero no se puede entrar a nada más en la página.

“Recibimos una gran respuesta a la decisión del profesor Hawking de hacer pública su tesis de doctorado y de permitir que sea descargada. Tuvimos casi 60.000 descargas en menos de 24 horas”, dijo el vocero Stuart Roberts. “Por eso, los visitantes de nuestro sitio de acceso abierto pueden encontrarse con que funciona lentamente y con que, a veces, deja de funcionar temporalmente”.

La tesis considera las implicaciones y consecuencias de la expansión del universo. En una declaración previa, la universidad aseguró que la investigación de Hawking, que es uno de los científicos más reconocidos del mundo ya es la más solicitada de su catálogo.

“Es maravilloso oír cuántas personas ya han mostrado interés en descargar mi tesis. Ojalá no se decepcionen ahora que finalmente tienen acceso a ella”, dijo Hawking en una declaración antes de que la página web se bloqueara por la cantidad de solicitudes.

“Al hacer que mi tesis sea de acceso público, espero inspirar a la gente de todo el mundo para que mire las estrellas y no sus pies; para que se pregunte sobre nuestro lugar en el universo y trate de darle sentido al cosmos. Cualquier persona, en cualquier parte del mundo, debe tener acceso gratis y sin impedimentos no solo a mi investigación, sino a la investigación de las grandes mentes en todo el espectro del saber humano”, declaró el científico.

“Cada generación se sostiene sobre los hombros de aquellas generaciones previas, así como lo hice como joven estudiante de doctorado en Cambridge, inspirado por el trabajo de Isaac Newton, James Clerk Maxwell y Albert Einstein”.

La vida de Hawking, incluida su batalla contra la enfermedad de Lou Gehrig, fue llevada al cine en la película The Theory of Everything (2014), protagonizada por Eddie Redmayne.