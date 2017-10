México pierde la ‘batalla del atún’ frente a Trump

México niega que su industria pesquera no cumpla con las reglas de la OMC para pescar

(CNNMoney) -El gobierno del presidente Donald Trump se anotó una victoria contra México esta semana en una larga batalla comercial de larga data.

Estados Unidos y México han estado estancados es una disputa sobre cómo se pesca el atún en México. Estados Unidos dice que los pescadores mexicanos permiten capturar y matar delfines mientras pescan atún.

Por lo tanto, los funcionarios de Estados Unidos dicen que la pesca mexicana de atún no puede etiquetarse como “segura para los delfines”.

Las autoridades mexicanas niegan que la industria pesquera del país no cumpla con las reglas impuestas por la Organización Mundial del Comercio (OMC) y demandan que a su atún se le ponga dicha etiqueta. Si no se obtiene la etiqueta, varios supermercados grandes de Estados Unidos como Walmart no lo venderán, incluso aunque puedan cruzar la frontera.

En abril, la OMC dijo que México tenía el derecho de imponer aranceles por hasta 163 millones de dólares a las exportaciones de Estados Unidos, argumentando que los requerimientos de etiquetado de Estados Unidos discriminan el atún mexicano.

La OMC dijo que los 163 millones eran una cantidad igual a lo que México había perdido como resultado de no tener la marca otorgada por Estados Unidos.

Pero en un proceso separado esta semana, la OMC dijo que la etiqueta de Estados Unidos está ahora de conformidad con sus estándares luego de que una unidad del Departamento de Comercio de Estados Unidos modificara sus leyes de etiquetado el año pasado.

En otras palabras, el fallo de este jueves significa que el etiquetado de “seguro para los delfines” de Estados Unidos no discrimina al atún mexicano.

La decisión de esta semana casi que descarta la decisión de abril, aunque no ha sido descartada oficialmente. México de hecho nunca decidió imponer aranceles a las exportaciones de Estados Unidos .

“Esto complacido por lo que los paneles de la OMC finalmente han acordado finalmente con la gran cantidad de evidencia de que los requerimientos de etiquetado de Estados Unidos son precisos y justos”, dijo en un comunicado Robert Lighthizer, representante comercial de Estados Unidos en las negociaciones del TLCAN.

El secretario de Comercio de México dijo que apelaría la decisión de la OMC.

La decisión llega en un momento crítico para las relaciones entre Estados Unidos, México y Canadá. Líderes de los tres países están renegociando el TLCAN, el pacto comercial de los tres países.

Los negociadores finalizaron la más reciente rondas de negociaciones la semana pasada con un tono sombrío, con México y Canadá criticando abiertamente las propuestas de Estados Unidos. Lighthizer contraatacó en la misma conferencia de prensa, criticando a Canadá y a México por lo que llamó una falta de voluntad de compromiso.

Las exportaciones de atún mexicano a los Estados Unidos han promediado unos 15 millones de dólares al año en los últimos cinco años, según el USTR. Eso representa casi el 3% de todas las importaciones de atún a los Estados Unidos.