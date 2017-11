Kevin Spacey buscará tratamiento tras ser señalado de acoso sexual

Este miércoles, el diario británico The Sun publicó una nueva acusación de acoso hecha por Daniel Beal

(CNN) - El actor Kevin Spacey está buscando tratamiento no específico después de ser acusado de abuso sexual por un autor que era menor de edad en ese entonces, y a la luz de una nueva acusación de un hombre británico.



El actor Anthony Rapp acusó a Kevin Spacey de acosarlo sexualmente cuando tenía 14 años, según informó Buzzfeed este domingo.

En una entrevista con Buzzfeed, Rapp dijo que Spacey lo cargo, lo puso en su cama y "estaba tratando de acercarse a mí sexualmente" en 1986. Spacey tenía 26 años en esa época.

En respuesta a las acusaciones, Spacey tuiteó que estaba "más que horrorizado de escuchar la historia [de Rapp]".

Spacey tuiteó: "Honestamente, no recuerdo el encuentro, habría sido hace más de 30 años".

"Pero si me comporté como lo describe, le debo la más sincera disculpa por lo que hubiera sido un comportamiento de borracho intensamente inapropiado, y lo siento por los sentimientos que él describe haber llevado todos estos años".

Spacey, quien es reconocido por mantener su vida personal privada, dijo que ahora vive como homosexual, esta es la primera vez que el actor hace una declaración pública sobre su orientación sexual.

"Esta historia me ha animado a abordar otras cosas sobre mi vida", indicó Spacey en su tuit. Continuó diciendo que tuvo "relaciones con hombres y mujeres" y agregó: "He amado y tenido encuentros románticos con hombres a lo largo de mi vida, y elijo ahora vivir como un hombre gay".

Su respuesta a la acusación de Rapp, que llegó con una declaración sobre su sexualidad, generó críticas sobre por qué Spacey abordaría esas dos cuestiones juntas.

Este miércoles, el diario británico The Sun publicó una nueva acusación de acoso hecha por Daniel Beal, quien dijo que en 2010 Spacey lo siguió cuando salió de un bar en Inglaterra en el que trabajaba y le mostró sus genitales.

"Spacey se está tomando el tiempo necesario para buscar evaluación y tratamiento", dijo la publicista del actor, Staci Wolfe. "No hay más información hasta el momento".

El testimonio de Beal

En el relato de Beal a The Sun, el hombre dijo que Spacey estaba en el bar del Goodwood Park Hotel en West Sussex, y le tocaba la "mano de una manera extraña" cada vez que trataba de darle un trago. Beal tenía 19 años en ese momento, dijo.

En una pausa para fumar, Spacey siguió a Beal afuera y le reveló sus genitales al camarero, afirma Beal.

"Él dijo 'es grande, ¿no?' Se inclinó e intentó acercar mi mano hacia su miembro. Regresé adentro", le dijo Beal a The Sun.

Spacey le había pedido anteriormente a Beal que se reuniera con él en su habitación para fumar marihuana, alegó Beal, añadiendo que el actor estaba bebiendo mucho y que había "acabado una botella de Jack Daniels".

Spacey luego ofreció cambiar su reloj suizo de 6.600 dólares por Casio más barato de Beal, en lo que Beal ahora ve como un intento de mantenerlo callado, le dijo a The Sun.

Beal aceptó el reloj y lo vendió, dijo.

CNN no pudo contactarse con Beal, pero un portavoz del hotel, ahora llamado Goodwood Hotel, confirmó que había trabajado allí.

Por otro lado, un teatro londinense donde Spacey fue director artístico durante 11 años, The Old Vic, ha invitado a las personas a contactarlo confidencialmente para cualquier queja. El teatro no hizo ninguna sugerencia de que hubiera habido quejas contra Spacey.