Es hora de contar un poco más de mi historia. bit.ly/ManantialParaYordano @FueradeLaCaja @rdivenezuela #ManantialDeCorazonParaYordano #YordanoNosNecesita #Yordano #GoFundMe #donaciones #salud #fundacion #ayuda #noalcancer #solidaridad #venezuela #repost #gracias #miami #FDLCagency #ThinkDoTell #SocialMedia #marketing

A post shared by Yordano Di Marzo (@yordanodimarzo) on Nov 8, 2017 at 4:36pm PST