Paolo Guerrero rompe el silencio de cara al repechaje de la selección peruana

Muchas gracias a todos por su apoyo, quiero agradecer a todas las personas de mi querido PERÚ, por el apoyo y las fuerzas que me están dando, quiero agradecer a mi club FLAMENGO y sus hinchas por el soporte y fuerzas que me dan día a día también. Estoy muy agradecido! Confío en que la verdad se sabrá y volveré a las canchas a defender con alma y corazón los colores de mi país y mi club. #vamosperu #vamoflamengo #Siempreconlaverdad #todosevasolucionar

