Vacaciones en diciembre: 5 lugares para visitar en Navidad

(CNN) - Muchos de los que viajamos en diciembre asociamos este mes con visitas familiares centradas en la Navidad, Hanukkah y otras celebraciones. Pero hay todo otro mundo decembrino viajando por ahí.

Este puede ser un buen mes para tomar unas vacaciones, ya sea con temas festivos o no. Los destinos pueden abarcar los días cortos y el clima invernal (en el hemisferio norte), o buscar climas más cálidos y mucha luz solar.

Diciembre puede ser un momento de gangas de viajes y multitudes, dependiendo mucho de cuándo vas.

Jeanette Casselano, vocera de AAA, dice que las primeras semanas de diciembre son un buen momento para encontrar tarifas bajas para las escapadas a Las Vegas y los cruceros por el Caribe. Otro consejo: si se puede viajar a mitad de semana, las playas de Florida suelen ser un buen plan. Ella también señala que en esos días es posible encontrar menos gente en los parques temáticos de Orlando (más sobre eso a continuación).

Aquí hay cinco buenos lugares para visitar en diciembre (con o sin familia):

1. Alemania

Algunas personas viajan para escapar de la Navidad. Otros viajan para sumergirse en ella. Si estás en el último grupo, Alemania en diciembre es para ti.

Los mercados navideños de Alemania son famosos en todo el mundo y están diseminados por todo el país. Algunas muestras:

– Dresde: ¿Por qué no ir al mercado navideño más antiguo de Alemania? En 2017, el Dresden Striezelmarkt marcará su 583ª temporada. Es correcto: cinco. Ocho. Tres. Dresde se ubica al este de Alemania, no muy lejos de la República Checa.

– Colonia: situada a lo largo del río Rin, no muy lejos de los Países Bajos y Bélgica, Colonia se ilumina para Weihnachten (alemán para Navidad). Echa un vistazo a sus diversos mercados, donde puedes ver carpetas de guirnaldas y sopladores de vidrio en el trabajo.

– Berlín: por supuesto, la capital de Alemania también monta espectaculares mercados navideños. Tiene opciones de mercados en lugares dispersos, como el Gendarmenmarkt, en una de las plazas más espectaculares de Berlín, y el majestuoso Palacio de Charlottenburg.

– Stuttgart: en el sur de Alemania, Stuttgart alberga museos dedicados a Mercedes Benz y Porsche. Así que mientras navegas por los casi 300 puestos de Navidad brillantemente iluminados de Stuttgart, quizás der Weihnachtsmann ("el hombre de Navidad", también conocido como Santa Claus) te otorgue un deseo automovilístico de lujo.

Michelle Weller, vicepresidenta de ventas de Luxury Tour Cruises, tiene una sugerencia "bávara".

"Nuremberg es un mercado navideño en un pueblo viejo de cuento de hadas", dice Weller. Los turistas pueden "disfrutar de las hermosas luces frente a la iglesia gótica, comprar una pequeña réplica de una cabaña de cerámica bávara y terminar bebiendo vino tinto caliente en la fuente gótica".

Weller dice que algunos turistas "no están preparados para el frío que congela los huesos durante los mercados navideños nevados". Ella aconseja llevar ropa interior larga de seda para usar debajo de los pantalones.

"Las tiendas de artículos deportivos llevan calentadores que pueden abrirse, deben usar zapatos gruesos y guantes para aliviar el frío", dice. "También te hace muy popular entre amigos que se están congelando y no se prepararon como se debe", bromea.

Más allá de los mercados, Weller dice que los cruceros fluviales son populares, incluso en invierno. Y ella dice que no dejes pasar la oportunidad de visitar los Alpes bávaros.

2. Kolkata, India

Kolkata, anteriormente llamada Calcuta, no suele estar en el itinerario para los turistas que visitan la India y se pasa por más popular Delhi, Rajasthan y el Taj Mahal. Pero diciembre es uno de los mejores meses para visitar.

La ciudad parece recién limpiada en diciembre, después de seis meses de diluvio monzónico y la humedad dio paso a un aire más seco y fresco. Los lugareños comienzan a sacarse los calcetines y chales de lana cuando la temperatura en la noche cae por debajo de los 20 grados Celsius. Solo puede proporcionar una buena risa a los visitantes.

Kolkata se encuentra en un brazo del río Ganges llamado Hooghly, y vale la pena visitarlo solo para apreciar las cadencias de la vida cotidiana en sus orillas. Durante siglos, los residentes han utilizado sus aguas para la adoración, el transporte, el baño, el lavado de ropa y las cremaciones. O cruza al otro lado para visitar el complejo del templo Dakhineshwar del siglo XIX.

Después de un viaje al río, da un paseo por la playa. Come alimentos de la calle como el pao bhaji (un sabroso combinado de vegetales y pan) y pani puris (bolas de masa frita con rellenos) famosos a lo largo del Maidan, un vasto espacio verde considerado como el Parque Central de la ciudad.

El Maidan está anclado por una estructura masiva construida con mármol de Makrana, al igual que el Taj Mahal, y es un monumento a la Reina Victoria. Aunque es un doloroso recordatorio del pasado colonial para los habitantes de Calcuta, es un popular destino turístico.

El Marble Palace también ofrece la grandeza del mármol blanco, pero desde un punto de vista diferente. Construido en 1835 por un empresario bengalí, el edificio neoclásico con columnas corintias y bajorrelieves está lleno de arte y recuerda un momento más opulento en la historia de Kolkata. Todavía es una residencia privada, pero está abierta al público.

Los turistas son generalmente conscientes de que Kolkata fue la capital del Raj británico. Es posible que sepan que fue el centro del renacimiento intelectual de la India, lo que dio origen a muchos de los líderes de la independencia de la nación. Y también pueden pensar en Kolkata, la "Ciudad de la Alegría", como un lugar de horrible pobreza donde la Madre Teresa atendía a los más necesitados.

Las imágenes son cliché porque son verdad en gran parte, pero es posible visitar Kolkata por otras razones más relevantes para una India que ha crecido a velocidad y en desorden en las últimas dos décadas.

Pasea por la abarrotada Chowringhee, el bulevar principal de Calcuta, ve de compras a New Market, un vestigio de los días británicos donde todavía puedes buscar gangas. Mientras estés ahí, come pasteles en Nahoum's, una antigua panadería judía que es especialmente famosa por sus pasteles de frutas durante la temporada de Navidad, un favorito para judíos y no judíos por igual. Por la noche, gira hacia Park Street, repleto de restaurantes y discotecas. Durante las vacaciones, Park Street compite con lo mejor con su espectáculo de luces, mercados de invierno y festividades.

Si prefieres no tratar de navegar solo por el caos de las calles de Kolkata, la ciudad ha organizado recorridos a pie porque la mejor manera de conocerla es así.

Antes de salir de Kolkata, asegúrate de comprar algo verdaderamente bengalí. La ciudad, después de todo, es la esencia de Bengala Occidental.

Visita una tienda de dulces (los bengalíes son famosos por los dulces a base de leche) como Nalin Chandra Das and Sons, Mithai o Mouchak. O coma una comida bengalí de arroz, dahl (lentejas) y pescado al curry en Suruchi, dirigido por trabajadoras sociales, o 6 Ballygunge Place.

3. Anchorage, Alaska

El solsticio de invierno 2017 es el 21 de diciembre, no es un buen día en el hemisferio norte para los amantes de la vitamina D naturales. Pero tal vez esta es una oportunidad para una experiencia de viaje realmente interesante: pasar las vacaciones en los días realmente cortos y las largas noches de diciembre en Alaska.

En Anchorage, en el solsticio de invierno, el sol saldrá a las 10:12 a.m. hora local y se establecerá a las 3:41 p.m. Y si uno se dirige más al norte, la relación de luz diurna / oscuridad se vuelve aún más extrema. No te olvides de un extra de toda esta oscuridad, nos referimos a las espectaculares auroras boreales. Este es un buen momento para ver el mejor espectáculo nocturno de la naturaleza.

La gente en Anchorage simplemente no duerme esta vez. Hay muchos eventos en diciembre para mantenerte ocupado. Aquí hay algunos:

– Christmas Towne: justo en la calle de Chugiak, este festival promete la alegría navideña habitual, pero en un entorno de invierno verdaderamente espectacular.

– Festival Internacional de Cine de Anchorage: del 1 al 10 de diciembre, es la oportunidad de ver películas independientes prometedoras de todo el mundo.

– Luces del zoológico: durante todo el mes de diciembre, el zoológico de Alaska se iluminará con luces de colores en forma de animales.

Si deseas ver el emocionante paisaje de invierno de Alaska, pero no soportas la idea de tener tanto frío, entonces el Tren de invierno Aurora puede ser para ti. Puedes ver el campo a través de la calidez de un vagón de ferrocarril. Opera desde mediados de septiembre hasta mediados de mayo.

Algunos consejos sobre qué ponerse:

– Cubre tu ropa: Para la capa interna, usa lana o sintéticos. Sin algodón. La capa aislante debe ser holgada. Para una capa exterior, compra una buena parka.

– Compra botas: es posible que quieras ponerte los calentadores también.

– Mitones sobre guantes: Quítate las manoplas para tomar fotos, etc.

4. Patagonia, Argentina y Chile

Descender sobre la Patagonia es como pisar otro planeta. Sus estepas de gran altitud, montañas escarpadas y lagos glaciales azules se extienden a lo largo del extremo sur de Sudamérica, compartidos por Argentina y Chile.

Diciembre es uno de los mejores momentos para visitar, ya que es verano en el hemisferio sur. Las temperaturas altas promedian los 20 grados Celsius y los días son los más largos del año. El solsticio de verano traerá más de 16 horas de luz natural a El Calafate en la Patagonia argentina.

El clima y las horas extra de luz crean las mejores condiciones para el senderismo.

Los picos de granito dentados del Cerro Fitz Roy atraen a excursionistas de todo el mundo a la ciudad de mochileros de El Chaltén, Argentina. Los picos se han convertido en el símbolo de la Patagonia.

Hay muchas rutas de senderismo, pero las dos más grandes son las de Laguna de Los Tres y Laguna Torre. La caminata de Laguna de Los Tres te lleva al lago cristalino frente al Cerro Fitz Roy, que tiene un glaciar derramándose sobre él. Guarda la caminata para un día despejado.

Si caminar 24 kilómetros en un día parece mucho, toma un taxi o una camioneta hasta la Hostería El Pilar, hará que te ahorres una agotadora pero factible caminata de 18 kilómetros y 10 horas más.

La caminata es una de las muchas actividades que que puede hacer dentro del Parque Nacional Los Glaciares. El gran nombre del parque proviene de los 47 glaciares grandes dentro de sus confines. La zona fue nombrada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1981.

Una visita a la Patagonia no estaría completa sin un viaje para ver el Glaciar Perito Moreno, a una hora de El Calafate. El glaciar es parte de un campo de hielo que abarca partes del sur de Argentina y Chile y es la tercera reserva de agua dulce más grande del mundo.

Las caminatas de medio día o de día completo incluyen un corto viaje en bote a la base del glaciar, así como también clavos para sujetar el calzado. Lleva efectivo para pagar la tarifa de entrada al parque, que no está incluida en los viajes en autobús.

Una vez que has caminado tanto que te duelen las piernas, entra al centro de El Calafate y encuentra un restaurante llamado Mi Rancho. La pequeña casa tiene pocas mesas, pero sirve una comida que vale la pena saborear. Desde ossobuco hasta cordero patagónico, cada platillo se sirve con mucho corazón.

5. Orlando, Florida

El primer atractivo de Florida en diciembre es bastante obvio: un clima más cálido que en la mayoría de Estados Unidos. Pero dependiendo de cuándo vayas, puedes obtener un descanso en las multitudes y los precios.

"Las dos primeras semanas de diciembre en Magic Kingdom y otras atracciones de Orlando, como los parques, no están tan llenas una vez que las escuelas entran a su descanso típico de dos semanas", dice Casselano de AAA.

Y si no te importa estar en una gran multitud, los parques temáticos del área de Orlando ofrecen un gran espectáculo.

"La celebración navideña de SeaWorld, Busch Gardens Christmas Town, Mickey's Very Merry Christmas Party y LEGOLAND's Christmas Bricktacular son extremadamente populares", dice Casselano.

El blog turístico de Disney también ofrece consejos sobre los mejores momentos para ir durante todo el año.