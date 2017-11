¿Cuántos muertos dejó en Puerto Rico el Huracán María realmente? Investigadores tienen esta teoría

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - La cifra real de muertes por el huracán María en Puerto Rico puede ser más de ocho veces mayor que la cifra dada por el gobierno de la isla, de acuerdo con dos demógrafos que realizaron una evaluación estadística del número de muertes oficial.

El análisis de Alexis Santos, director de estudios de posgrado en Demografía Aplicada en la Universidad Estatal de Pensilvania, y Jeffrey Howard, demógrafo y epidemiólogo del Departamento de Defensa de Estados Unidos, indica que más de 518 personas murieron en Puerto Rico Rico en septiembre de 2017, el mes del huracán María.

Esa es "una cantidad de muertes que supera con creces lo que esperaríamos normalmente", dijo Howard a CNN.

La estimación no es un recuento de las muertes individuales por huracanes, dijo, sino que es una estadística de cuántas personas murieron durante el mes del huracán versus el número que usualmente se esperaría que muriera en ese mes. No está claro exactamente cuándo ocurrieron las muertes adicionales ese mes. El huracán María azotó Puerto Rico el 20 de septiembre.

El número es una cifra aproximada, pero está corroborado, aseguró Howard, por una encuesta de CNN publicada recientemente sobre 112 funerarias en Puerto Rico. Como parte de esa investigación, el personal de la funeraria le dijo a CNN que vieron 499 muertes en el mes posterior al huracán (del 20 de septiembre al 19 de octubre) que afirman están relacionadas con el ciclón y sus consecuencias. "Estos números son muy similares y eso me lleva a pensar que hay algo detrás de todo esto", dijo Howard.

El gobierno puertorriqueño mantiene su versión de que solo 58 personas murieron por el paso del huracán, que se estrelló contra la isla caribeña, arrancando techos de las casas, restringiendo el servicio eléctrico y el agua para millones de personas.

Los funcionarios puertorriqueños insisten en que sus cifras son precisas pues están basadas en información que han recibido hasta la fecha. "Como he reiterado en ocasiones anteriores, las muertes relacionadas con el huracán María no se basan en estimaciones o proyecciones. Además, siempre he dicho que los casos presentados a nuestra consideración serán investigados y se agregarán a los casos de muerte relacionados con el huracán, directa o indirectamente, con base en la evidencia presentada", dijo Héctor M. Pesquera, secretario del Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, que supervisa el recuento, en un comunicado emitido a CNN.

Durante semanas, CNN, políticos y otros medios noticiosos han cuestionado el número oficial de muertos por huracanes, incluidos BuzzFeed, Vox y el Centro de Periodismo de Investigación de Puerto Rico. En octubre, CNN habló con directores de funerarias en Arecibo que cuestionaron el número de víctimas oficiales en ese municipio. Este mes, después de recibir sugerencias de los lectores a través de un formulario en línea, encuestamos a aproximadamente la mitad de las funerarias de la isla para ampliar el alcance.

Los informes de muertes a CNN dados por el personal de la funeraria son, por su naturaleza, subjetivos. Los directores de funerarias a menudo hablan con las familias de los fallecidos, sin embargo. Y les pedimos a las funerarias que consultaran sus registros para hacer sus cálculos.

El día que CNN publicó su última investigación, el 20 de noviembre, el Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico emitió un comunicado de prensa instando a las funerarias a compartir información sobre posibles muertes relacionadas con huracanes. Hasta el miércoles por la mañana, ninguna funeraria había presentado información, dijo Karixia Ortiz, vocera del departamento.

Aquellos que deseen hacerlo pueden enviar un correo electrónico a info@dsp.pr.gov, dijo ella.

Mientras tanto, Ortiz aseguró que el gobierno puertorriqueño aún investiga algunas de las muertes destacadas por la encuesta de toda la isla de CNN. Una muerte que CNN informó, la de Quintín Vidal Rolón, en Cayey, se agregó a la lista oficial el miércoles por la noche, confirmó.

El cálculo académico del número de muertes no ha sido revisado por otros expertos. Fue publicado en internet el 21 de noviembre. Sin embargo, los métodos que los investigadores emplearon son bien vistos por varios académicos a los que hemos consultado.

Santos y Howard compararon el número total estimado de muertes para septiembre de 2017 con el número promedio de muertes durante el mes de septiembre en los años 2010 a 2016.

Las cifras de años anteriores fueron proporcionadas por el sistema de Estadísticas Vitales de Puerto Rico. La cifra de septiembre de 2017 provino del Departamento de Seguridad Pública, que ha dicho que 2.838 murieron ese mes, con el 95% de todas las muertes reportadas, según el análisis publicado en línea. Los investigadores calcularon el número total de muertes para septiembre y luego lo compararon con los promedios del mismo mes de años anteriores. "Estoy muy seguro del número", dijo Santos por teléfono.

El recuento final de muertes para septiembre y octubre de este año no ha sido publicado por el gobierno puertorriqueño, dijo Santos. Esas cifras son necesarias, dijo, para proporcionar una estimación más precisa de las muertes que pueden haber estado relacionadas con el huracán.

"No creía que la discrepancia fuera diez veces mayor, pero estas personas hicieron un buen trabajo con los métodos establecidos", dijo John Mutter, profesor de la Universidad de Columbia que investigó las muertes después del huracán Katrina y quien revisó el reporte en línea para CNN. "Probablemente sean correctos", dijo en un correo electrónico.

Por su parte, Joshua Goldstein, demógrafo de la Universidad de California en Berkeley, también revisó las estimaciones a pedido de CNN. "Los autores argumentan que el número de muertes excesivas después de María fue más allá de las fluctuaciones normales de un año a otro", dijo en un correo electrónico. "Sus métodos parecen ser un primer análisis razonable, pero los hallazgos del documento, especialmente porque no han sido revisados ​​por pares, no deben interpretarse como la última palabra".

Santos, el demógrafo de Penn State, comenzó a trabajar en estas estimaciones tras ver a muchos de sus amigos puertorriqueños publicar sobre posibles muertes relacionadas con huracanes en las redes sociales. Su madre, que es enfermera en Puerto Rico, también le dio la impresión de que pudo haber más muertes de las que contaba el gobierno. El número de fallecidos es importante, dicen los expertos, porque puede influir en la ayuda y la respuesta del gobierno.

Las familias de las personas que figuran en la lista como muertos tras el huracán también pueden ser elegibles para que el gobierno de Estados Unidos cubra algunos gastos funerarios, según un vocero de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. También es una cuestión de planificación, dijo Santos. "Mucha gente nos pregunta por qué la obsesión por conocer el número", dijo Santos. "El gran problema no son los números. Se trata de querer saber el número para que podamos hacer una evaluación del impacto del huracán, y luego tener un debate sobre qué políticas necesitamos cambiar para poder para evitar el exceso de muertes en caso de otro desastre natural ". "El proceso de curación comienza conociendo la verdad", agregó.