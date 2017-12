Esto es lo que hay en la reforma tributaria de los republicanos en el Senado

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

(CNNMoney) - Los republicanos en el Senado están bajo presión para votar una reforma tributaria esta semana.

El comité de redacción de impuestos del Senado pasó un proyecto de ley antes del Día de Acción de Gracias. Ha sido enmendado algunas veces desde que fue presentado en principio, y podrían venir más cambios en los próximos días.

La propuesta del Senado difiere en aspectos clave de la reforma tributaria que fue aprobada en la Cámara de Representantes a principios de este mes, y eventualmente las diferencias entre los proyectos deben conciliarse.

En líneas generales, bajo la propuesta del Senado, todos los grupos de ingresos verían aumentar sus ingresos, después de impuestos, en promedio en los primeros años. Pero los beneficios para las personas de ingresos medios y bajos disminuyen o desaparecen después —lo que significa que los ingresos después de impuestos de esos grupos podrían caer en promedio— debido al recorte de sus impuestos expira después del año 2025, al uso de ajustes más lentos de inflación del proyecto en el código fiscal y la derogación del mandato para comprar un seguro de salud.

Te contamos algunas previsiones del proyecto de ley de los republicanos en el Senado que podrían afectar los impuestos de los individuos y de las empresas.

Para individuos

Hay cambios en los grupos de renta individual. Hay siete grupos en el código de impuestos de los individuos: 10%, 15%, 25%, 28%, 33%, 35%, y 39,6%.

El proyecto del Senado también hace un llamado a siete grupos pero cambia las tasas de ingresos gravables a:

– 10% (ingresos de asta 9.525 dólares para individuos; 19.050 dólares para parejas casadas que presentan una declaración conjunta)

– 12% (más de 9.525 dólares hasta 38.700 dólares; más de 19.050 dólares a 77.400 para parejas)

– 22% (más de 38.700 dólares hasta 70.000 dólares; más de 77.400 dólares hasta 140.000 dólares para parejas)

– 24% (más de 70.000 dólares hasta 160.000; más de 140.000 hasta 320.000 para parejas)

– 32% (más de 160.000 dólares hasta 200.000 dólares; más de 320.000 dólares hasta 400.000 dólares para parejas)

– 35% (más de 200.000 a 500.000; más de 400.000 dólares hasta un millón de dólares para parejas)

– 38,5% (más de 500.000 dólares; más de un million de dólares para parejas)

Por el contrario, la Cámara de Representantes solo puso cuatro grupos: 12%, 25%, 35% y 39,5%.

Casi dobla la deducción estándar: al igual que el proyecto de ley de la Cámara, los republicanos del Senado incrementarían significativamente la deducción estandar actual. En el proyecto de ley del Senado, la deducción para los solteros aumenta a 12.000 dólares desde los actuales 6.350 dólares; y lo eleva significativamente para parejas casadas que declaren en conjunto a 24.000 dólares desde los actuales 12.700.

Esto podría reducir drásticamente el número de personas que optan por detallar sus deducciones, ya que la única razón para que lo hagan es que sus deducciones individuales exceden la cantidad de deducción estándar.

Elimina exenciones personales: Hoy en día puedes reclamar 4.050 dólares de exención personal para ti, tu esposo/a y cada uno de tus dependientes. Ambos, Senado y Cámara, eliminaron esa opción.

Para familias con tres o más hijos, esto podría silenciar, si no negar, cualquier desgravación fiscal que podrían disfrutar como resultado de otras disposiciones de ley.

Deroga totalmente la deducción de impuestos estatal y local: El proyecto de ley del Senado ya no permitiría que los declarantes individuales deduzcan sus impuestos sobre la propiedad o sus ingresos estatales o locales o impuestos a las ventas.

La eliminación de la deducción de impuestos estatal y local tuvo una fuerte oposición por parte de los legisladores de la cámara baja de estados y ciudades con altos impuestos. Entonces se hizo una concesión en la propuesta de los Republicanos en la Cámara para restaurar una deducción detallada de los impuestos a la propiedad de hasta 10.000 dólares.

Si llega el momento en el que la Cámara y el Senado reconcilien las diferencias respecto a las propuestas presentadas, la deducción de impuestos estatales y locales (SALT, por sus siglas en inglés) podría ser un gran punto de fricción.

Expande el crédito tributario por niños: El proyecto de los republicanos en el Senado aumenta el crédito tributario a 2.000 dólares por niño, de los 1.000 dólares de hoy en día, y por encima de los 1.600 dólares que proponen la Cámara.

Los republicanos del Senado pondrían el crédito a disposición de todos los niños menores de 18 años, por encima del límite de edad actual de menores de 17 años.

Pero los 1.000 dólares que se aumentan no estarán disponibles para las familias de más bajos ingresos si no terminan debiendo los impuestos federales de renta. Eso es porque a diferencia de los primeros 1.000 dólares, los otros 1.000 dólares adicionales no serán reembolsables. Cuando un crédito es reembolsable, significa que aún puedes obtener dinero del gobierno gracias a un crédito, incluso cuando tu factura de impuestos a la renta federal sea cero.

El proyecto de ley del Senado también amplía en gran medida quién es elegible para un crédito elevando el techo en los umbrales de los ingresos, donde el crédito comienza a desaparecer gradualmente: a 500.000 dólares para contribuyentes casados, de los hasta 110.000 dólares en la actualidad.

Mantiene la deducción de intereses hipotecarios tal como está: El proyecto de ley del Senado aún te permitiría reclamar una deducción por el interés que pagas en una deuda hipotecaria de hasta un millón de dólares.

La Cámara propone limitar a 500.000 los nuevos préstamos hipotecarios. Pero como la Cámara y el Senado casi que doblaron la deducción estándar, el porcentaje de contribuyentes que reclaman la deducción de intereses hipotecarios se reduciría drásticamente.

Para empresas

Reducirá la tasa corporativa… en un año: Al igual que la propuesta de la Cámara, el Senado cortaría las tasas corporativas a un 20% del 35% actual. Pero la tasa del 20% no entraría en efecto sino hasta 2019 bajo la propuesta del Senado. La demora reduciría el costo de la medida los primeros 10 años.

Hace que las reglas de costos sean más generosas: los republicanos en el Senado quieren que los negocios puedan gastar de inmediato y desembolsar en su totalidad equipos nuevos, durante al menos cinco años, al igual forma similar a una disposición en el proyecto de ley de la Cámara.

Menos impuestos a las empresas de traspaso directo de impuestos: La mayoría de las empresas de Estados Unidos están establecidas como ‘pass-through’, o de traspaso directo de impuestos, y no como corporaciones. Eso significa que las ganancias de esas empresas se transfieren a sus propietarios, accionistas y socios, que pagan impuestos en sus declaraciones personales bajo las tasas de impuesto a la renta ordinarias.

La propuesta de la Cámara simplemente reduce la tasa máxima de impuestos sobre la renta del ingreso de transferencia de un 39,6% al 25%, mientras prohibe que cualquier persona que preste servicios profesionales (como abogados y contadores) se aproveche de la tasa más baja de traspaso directo.

Pero la propuesta del Senado permitiría que la mayoría de los traspasos deduzcan el 17,4% de sus ingresos.

La deducción del 17,4% sería prohibida por cualquier persona de un negocio de servicios, excepto aquellos con ingresos de impuestos de menos de 500.000 si están casados (250.000 dólares si son solteros).

Previene el abuso de las desgravaciones fiscales en empresas de ingresos de transferencia: si el propietario o un socio de una empresa ‘pass-through— también recibe un salario del negocio, ese dinero estaría sujeto a las tasas de impuesto a la renta ordinarias.

Pero para evitar que la gente recaracterice sus ingresos salariales como ganancias comerciales para obtener el beneficio de la deducción del traspaso, el proyecto de ley del Senado automáticamente limitaría la deducción a la mitad de los salarios tipo W-2 de la entidad de transferencia o del declarante individual. Sin embargo esta no aplicaría si el ingreso gravable del declarante es menor a 500.000 dólares si es casado, o 250.000 si es soltero.

Cambia la manera como se grava a las multinacionales: Hoy, las empresas estadounidenses deben pagarle impuestos al Tío Sam sobre todas sus ganancias, independientemente de dónde se obtengan los ingresos. Se les permite diferir el pago de impuestos estadounidenses sobre sus ganancias en el extranjero hasta que lleven el dinero a casa.

Muchos aseguran que este sistema impositivo "mundial" pone a las empresas estadounidenses en desventaja. Esto se debe a que la mayoría de los competidores extranjeros provienen de países con sistemas de impuestos territoriales, lo que significa que no deben impuestos a sus propios gobiernos sobre los ingresos que generan en el extranjero.

El senado propone cambios para pasar a Estados Unidos a un sistema territorial. También incluye una serie de disposiciones contra el abuso para evitar que las corporaciones con ganancias en el extranjero jueguen con el sistema.

Y requeriría que las compañías paguen una tasa impositiva baja por única vez sobre sus ganancias en el extranjero existentes: 10% sobre los activos en efectivo y 5% en activos no monetarios (por ejemplo, equipos en el extranjero en los que se invirtieron las ganancias).

Esos índices están por debajo del 14% y el 7% de las tasas de repatriación exigidas en el proyecto de ley modificado de la Cámara.