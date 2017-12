TSE: Escrutinio especial no ha iniciado por ausencia de representantes de oposición

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

Nasralla dijo que no aceptaba la propuesta de escrutinio planteada por el TSE

El TSE dijo que el escrutinio especial no comenzaba por la ausencia de representantes de la oposición

(CNN Español) - El escrutinio especial de actas de la elección presidencia en Honduras no ha comenzado debido a la ausencia de representantes de la oposición, dijo este sábado David Matamoros, magistrado presidente del Tribuna Supremo Electoral (TSE).

"No inicia el escrutinio especial de 1.006 actas, aún no han llegado representantes de la Alianza de Oposición", dijo Matamoros este sábado en declaraciones a medios.

Matamoros también dijo que la Alianza de Oposición contra la Dictadura, del candidato Salvador Nasralla, cambia constantemente sus peticiones ante el TSE.

"Si no hay un documento concluyente y cambian a cada instante las peticiones de la Alianza, difícilmente podemos avanzar con este proceso", dijo.

"El TSE ha sido tolerante, hemos esperado y seguiremos esperando, garantizamos al pueblo que respetáremos el voto de todos los hondureños", dijo Matamoros, quien añadió que el tribunal seguirá "platicando con ambos partidos", en referencia a la Alianza de Oposición contra la Dictadura y al Partido Nacional, del actual presidente Juan Orlando Hernández, quien busca la reelección.

Tras el anuncio del TSE, Nasralla dijo que no aceptaba la propuesta de escrutinio planteada por el tribunal: "Nosotros ir a un escrutinio especial de 1.000 actas no tiene sentido porque el problema no es con 1.000 actas, el problemas es con 18.000 actas", dijo a la televisora Televicentro.

Asimismo, culpó al presidente Hernández de infiltrar las protestas para que se registren hechos violentos.

En tanto, la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Chargé Heide Fulton, dijo en Twitter que reiteraba "el llamado a todos los hondureños a que se abstengan de la violencia mientras el resultado de las elecciones presidenciales del 26 de noviembre permanezca pendiente".

Y dijo que el el TSE "debe tener el tiempo y el espacio para contar todos los votos de manera transparente y libre de injerencia".

A casi de una semana de las elecciones, Honduras todavía no conoce quién es su nuevo presidente.

La reñida contienda se concentra en Hernández y Nasralla. Desde el domingo, ambos candidatos se declararon ganadores. Sin embargo, el TSE no ha dado los resultados definitivos.

La tardanza en la publicación de resultados definitivos provocó disturbios entre simpatizantes de Nasralla y la policía la noche del jueves.

El viernes por la noche, el gobierno decretó un toque de queda de 10 días, efectivo de las 6 p.m. a las 6 a.m. del día siguiente, que fue calificado por Nasralla como "golpe de Estado".

Otras reacciones internacionales

El Ministerio de Asuntos Exteriores de España expresó en un comunicado difundido este sábado "su preocupación por la situación en Honduras", dijo que "deplora los actos violentos registrados en todo el país en los últimos días" y reiteró "la necesidad de que todas las fuerzas políticas hagan un llamamiento a la paz y a la tranquilidad".

El gobierno español "insta a todos los actores políticos a colaborar con el Tribunal Supremo Electoral, para que éste pueda llevar a cabo el recuento de la totalidad de los votos emitidos por los hondureños en las elecciones del pasado 26 de noviembre, conforme se lo encomienda la Constitución de la República de Honduras", dijo el comunicado.

En tanto, la ministra de Relaciones Exteriores de Ecuador, María Fernanda Espinosa, dijo en Twitter que observan "con preocupación la situación que sufre Honduras".

Observamos con enorme preocupación la situación que sufre #Honduras tras el proceso electoral del 26 de noviembre — Ma Fernanda Espinosa (@mfespinosaEC) December 2, 2017

Asimismo, la organización Transparencia Internacional dijo que exigía en Honduras el recuento "del 100% de las actas electorales en presencia de observadores nacionales e internacionales"