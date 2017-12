Chapecoense vuelve a la Copa Libertadores con un gol en la última jugada del partido

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) - Ha pasado un poco más de un año desde el accidente aéreo en el que murieron la mayoría de los futbolistas y varios empleados de Chapecoense, y la destacada recuperación del club brasileño continúa.

Un gol de Tulio de Melo en el quinto minuto del tiempo de descuento le dio a Chapecoense la victoria ante Coritiba. Fue la última jugada del partido.

Con este resultado el equipo terminó octavo en la Série A de Brasil, conocido como 'Brasileirao'. Con ello también ganó un lugar en las rondas clasificatorias de la próxima Copa Libertadores, la principal competencia de clubes del fútbol sudamericano.

El agónico triunfo ocurrió apenas unos días después de una vigilia en la Arena Conda, con la que se conmemoró el primer aniversario del accidente aéreo que mató a 71 de las 77 personas a bordo, incluidos 19 de los jugadores del primer equipo del club brasileño.

La victoria del domingo completó una racha de 10 partidos invictos en la Serie A para Chapecoense. Semanas antes habían celebrado haber evitado el descenso de categoría.

Un video en las cuentas de las redes sociales de Chapecoense mostró a los jugadores bailando y cantando en el vestuario de su estadio, acompañado de las palabras "y la escena se repite".

El club había recibido inmunidad de descenso, es decir, que esta temporada no iba a bajar de división si no lograba los puntos necesarios. No obstante, Ivan Tozzo, presidente del club, rechazó la oferta. El directivo aseguró que quería que los resultados en el terreno de juego dictaran el destino del equipo.

Pero en el último día de la temporada, con su permanencia segura en la Serie A, los jugadores de Chapecoense alcanzaron nuevas alturas.

De Melo, quien regresó a su antiguo club esta temporada tras la tragedia del año pasado, se aseguró la victoria después de que el gol de Elicarlos en la primera mitad cambió el 1-0 anotado por Kléber Freitas para Coritiba.

El triunfo tardío de Chapecoense también mando al descenso a Coritiba, que jugará en la Serie B la próxima temporada en un final dramático para el torneo brasileño.