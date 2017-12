Correo electrónico buscó dirigir campaña de Trump hacia documentos de WikiLeaks

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

Trump Jr. sostuvo ante los investigadores que no recordaba el correo electrónico de septiembre

(CNN) – El entonces candidato presidencial Donald Trump, su hijo Donald Trump Jr. y otras personas de la Organización Trump recibieron en septiembre de 2016 un correo electrónico que incluía una clave de descifrado y la dirección del sitio web para los documentos hackeados de WikiLeaks, según lo registra un email entregado a los investigadores del Congreso de Estados Unidos.

La comunicación del 14 de septiembre de 2016 fue enviada durante la recta final de la carrera presidencial de 2016.

Inicialmente, CNN informó que el email llegó el 4 de septiembre, 10 días antes, teniendo en cuenta lo que revelaron dos fuentes que habían visto el correo electrónico. Los nuevos detalles parecen evidenciar que el remitente se estaba apoyando en información pública y disponible. La reciente información indica que la comunicación es menos importante que lo que CNN informó en un primer momento.

Después de que se publicó esta historia, el diario The Washington Post obtuvo una copia del email durante la tarde de este viernes y reportó que la comunicación instaba a Trump y a su campaña a descargar los archivos que WikiLeaks había publicado un día antes. El informe sugirió que el remitente simplemente podría haber intentado señalarle a la campaña documentos que ya eran públicos.

CNN logró obtener una copia del correo electrónico, que muestra el 14 de septiembre como la fecha en que fue enviado y contiene una clave de descifrado que coincide con lo que WikiLeaks había tuiteado el día anterior.

El correo electrónico llegó dos meses después de que los emails hackeados al Comité Nacional Demócrata se hicieran públicos y un mes antes de WikiLeaks empezara a filtrar los contenidos de las comunicaciones hackeadas a John Podesta, el entonces director de la campaña de Clinton. De hecho, ese correo electrónico apareció menos de tres semanas antes de que WikiLeaks le enviara un mensaje a Trump Jr. y comenzaran un intercambio de mensajes directos en Twitter.

Pero Trump Jr. sostuvo ante los investigadores que no recordaba el correo electrónico de septiembre.

Este jueves, fuentes indicaron que los investigadores del Congreso intentan determinar si la persona que envió el correo electrónico de septiembre es legítima y si dicha comunicación muestra esfuerzos adicionales de WikiLeaks por contactarse con el hijo de Trump y otros en la campaña. El email también indicó que la campaña de Trump podía acceder a los registros del exsecretario de Estado Colin Powell, cuyos correos electrónicos hackeados fueron publicados por un grupo de fachada ruso un día antes de que la comunicación llegara al equipo del hoy presidente.

El email, que fue descrito a CNN por múltiples fuentes y corroborado por el abogado de Trump Jr., provino de una persona que registró su nombre como “Mike Erickson”.Iba dirigido a Trump, Trump Jr., el asistente personal de Trump y otros. Esta comunicación fue entregada al Congreso como parte de los documentos proporcionados por la Organización Trump.

Los investigadores del Congreso aún no saben quién es el remitente y CNN no pudo ponerse en contacto con el individuo. También es incierto si el correo electrónico se trató, en efecto, de un esfuerzo legítimo por proporcionarle los documentos hackeados a la campaña de Trump.

El individuo pudo obtener las direcciones de correo electrónico de Trump Jr. y de su asistente personal, así como la de un email que los investigadores del Congreso creen era para el entonces candidato, aunque él rara vez usa correo electrónico.

A Trump Jr. se le preguntó por el email de WikiLeaks este miércoles, cuando fue interrogado a puerta cerrada en la Comisión de Inteligencia de la Cámara de Representantes, como le confirmaron a CNN múltiples fuentes cercanas al intercambio.

El abogado de Trump Jr., Alan Futerfas, le indicó a CNN que su cliente señaló que no recordaba el correo electrónico y que tampoco tomó ninguna medida al respecto. La Casa Blanca no respondió a las solicitudes para comentar sobre esta historia, y los esfuerzos por comunicarse con WikiLeaks no tuvieron éxito.

En un comunicado emitido en la mañana de este viernes, Futerfas sostuvo que Trump Jr. no sabía quién era Erickson y reiteró que no se respondió al correo electrónico.

"Entendemos que 12 horas antes de este email, los medios informaron que los correos electrónicos del Comité Nacional Demócrata fueron hackeados o filtrados", aseveró Futerfas. "No sabemos quién es Mike Erickson. No tenemos idea de quién es. Nunca respondimos el correo electrónico”, insistió.

Luego, el abogado pasó a criticar las filtraciones "indignantes" que salieron de la Comisión de Inteligencia de la Cámara.

Cuando esta historia de CNN se publicó inicialmente, el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, tuiteó que "no estaba claro qué tiene que ver esto con @WikiLeaks".

"Muchos lectores entusiastas enviaron por correo electrónico los archivos de nuestras publicaciones durante las elecciones", añadió Assange.

El uso de un sitio web y una clave de descifrado como medio para proporcionar información se alinea con prácticas anteriores de WikiLeaks. La idea es que WikiLeaks publica un archivo de datos en Internet, pero está encriptado y sin la clave resulta imposible abrirlo.

Por ejemplo, en 2010 Assange publicó en internet una "píldora venenosa”, que venía en forma de un archivo de 1,4 gigabytes y contenía información dañina, posiblemente sobre el gobierno de EE.UU. El archivo estaba encriptado, pero Assange explicó que algunos socios de confianza tenían la clave para desbloquearlo en caso de que lo encarcelaran o destruyeran a WikiLeaks.

El mes pasado, Trump Jr. publicó los mensajes que intercambió con WikiLeaks desde septiembre de 2016, incluyendo conversaciones sobre un sitio web anti Trump, financiado por un Comité de Acción Política (PAC, por sus siglas en inglés), y una solicitud a Trump Jr. y su padre para impulsar links de la publicación de WikiLeaks sobre los emails de Podesta.

Es incierto si el correo electrónico del 14 de septiembre tiene algún vínculo con los intercambios directos de Trump Jr.

Durante la audiencia de este miércoles, el hijo del hoy presidente restó importancia a su conversación con WikiLeaks por mensajes directos de Twitter. Afirmó que hablar con WikiLeaks equivalía a comunicarse con organizaciones de noticias como CNN o NBC, de acuerdo con varias fuentes familiarizadas con el testimonio.

Pamela Brown, Jose Pagliery y Liz Stark contribuyeron a este informe.