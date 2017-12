Kuczynski insiste en que no fue socio de First Capital Partners

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) - El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, en una entrevista a RPP, volvió a insistir que no fue socio de la empresa First Capital Partners (FCP), una consultora financiera que según consigna la agencia estatal Andina habría asesorado al consorcio encabezado por la empresa brasileña Odebrecht.

El martes pasado, la comisión Lava Jato del Congreso acordó citar a la esposa del presidente, Nancy Lange, para conocer si tuvo o no relación con First Capital. Consultado sobre el tema en la entrevista, Kuczynski respondió: "Ella nunca ha oído siquiera hablar de First Capital".

El mandatario reconoció que asesoró a H2Olmos S.A., una empresa de Odebrecht que ganó la licitación de un proyecto de irrigación llamado Olmos. “Yo no era ministro, era un privado que se gana la vida como lo he hecho durante mi carrera profesional", explicó Kuczynski.