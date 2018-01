Real Madrid en caída libre: eliminado de Copa del Rey

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) - El Real Madrid no solo no levanta cabeza: se hunde. Cayó eliminado frente al modesto Leganés en Copa del Rey y el equipo de Zidane, a una distancia que parece inalcanzable del Barcelona en la Liga, ahora solo le queda por sobrevivir con el partido más difícil de la temporada ante un PSG, por Champions, que con Neymar no perdona.

El Santiago Bernabéu fue el escenario de la amarga derrota 1-2.El marcado global fue 2-2.

Eraso abrió el marcador para el Leganés en el minuto 30, empató Benzema —que hace rato no marcaba— al 46, pero Gabriel Pires sentenció en el minuto 54.

El Leganés pasa a la semifinal y es el primer equipo que le remonta al Real Madrid una eliminatoria de Copa del Rey en su estadio, el Santiago Bernabéu.

El martes el Sevilla eliminó al Atlético de Madrid.

En Liga de España, el Real Madrid es cuarto, con 35 puntos, a 19 del líder Barcelona.

En tanto, enfrenta al PSG el 14 de febrero eliminado en Copa, derrotado en Liga y con muchas dudas en medio de un ambiente muy negativo y varios de sus jugadores (empezando por el mismo Cristiano Ronaldo) con un nivel muy pobre comparado con el de la temporada anterior.

A Zinedine Zidane le critican mucho obstinarse con mantener a jugadores como Benzema y dejar ir a James y Morata, que ahora brillan en el Bayern y Chelsea respectivamente.