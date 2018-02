¿Se debe acabar la Ley Seca en Colombia? El presidente Santos preguntó en las redes

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) - El presiente de Colombia Juan Manuel Santos hizo una inusual consulta a través de su cuenta de Twitter: les preguntó a los colombianos si están de acuerdo en eliminar la Ley Seca.

La ley seca se aprobó en otras épocas. Creo que los colombianos somos ahora lo suficientemente responsables para tener unas elecciones tranquilas sin esta restricción, que afecta mucho el comercio. ¿Estaría de acuerdo con eliminar la ley seca? — Juan Manuel Santos (@JuanManSantos) February 14, 2018

La Ley Seca es una ley establecida en el Código Electoral colombiano que prohíbe el expendio y consumo de bebidas alcohólicas desde las 6 p.m. del día anterior a las elecciones hasta las 6 a.m. del día siguiente a la jornada electoral, para mantener el orden público.

El 57% de los tuiteros votó por que sí se eliminara esta medida. La encuesta que estuvo activa durante 24 horas obtuvo casi 59.000 votos.

El presidente Santos dijo que los colombianos “somos ahora lo suficientemente responsables” para tener una jornada electoral tranquila sin esta medida, que afecta el comercio.

La propuesta llega menos de un mes antes de las elecciones a Congreso en Colombia que se realizarán el 11 de marzo. Dos meses después, en mayo, más de 36 millones de colombianos están llamados a elegir al próximo presidente del país, el sucesor de Juan Manuel Santos.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, dijo que esta es una medida del Frente Nacional (una época entre 1958 y 1974 en la que los partidos tradicionales se alternaron el poder durante un periodo de 16 años) y que ahora hay una sociedad muy distinta a la de entonces.

Por tal motivo, “queremos plantear este debate y consultarlo con los ciudadanos”, dijo Rivera, quien agregó que el presidente quizo hacer un sondeo de opinión con los colombianos para tramitar un proyecto de ley ante el Congreso para modificar esta ley en el Código electoral.

La propuesta se basa en el precedente de la consulta del Partido Liberal realizada el 19 noviembre de 2017. Ese día hubo Ley Seca no desde el día anterior, sino desde las 6 a.m. del mismo día electoral, “y no se presentó ningún incidente que lamentar” ni "ningún tipo de alteración del orden público", según Rivera.

El ministro del Interior dijo que los sectores más interesados en modificar esta medida son los comerciantes, “a quienes les parece exagerada la medida”.

Antes de la Consulta Liberal, la Federación Nacional de Comerciantes, FENALCO, que agremia a los comerciantes del país, dijo que esta medida era “desproporcionada y afectaría a los propietarios de bares y establecimientos comerciales dedicados a la venta de bebidas embriagantes”.

FENALCO Bogotá estimó que la Ley Seca durante todo el fin de semana previo a la consulta Liberal afectaría a alrededor de 50.000 comercios nocturnos de la capital colombiana, que generan alrededor de un millón de empleos directos e indirectos, además del sector turismo y de servicios.

Según explicó el ministro Rivera, lo que vendría ahora es el trámite de un proyecto de ley que modifique el Código Electoral que sería consultado previamente con los partidos políticos para que estos hagan “unos ajustes” a la disposición para que “no sea tan extensa en el tiempo y la vida de las ciudades se desarrolle normalmente la noche anterior al debate electoral”.

La Ley Seca también ha estado vigente en algunas ciudades por orden de las alcaldías locales, como lo hizo la de Bogotá en diciembre de 2017 por la final de Fútbol Profesional Colombiano en la que se enfrentaban dos equipos capitalinos.