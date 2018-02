Premios Bafta: 'Three Billboards Outside Ebbing, Missouri' fue el gran ganador de la noche

"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ganó cinco estatuillas en los premios cinematográficos Bafta del domingo

(CNN) - El sombrío drama del director Martin McDonagh sobre la búsqueda de una madre para obtener respuestas sobre el asesinato de su hija tocó las fibras de los votantes de la Academia Británica de Cine y Televisión.



"Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" ganó cinco estatuillas en los premios cinematográficos Bafta del domingo, que incluyen la mejor película y la mejor película británica. (McDonagh tiene ciudadanía británica e irlandesa).

La película también recogió el premio a mejor guión original y honores individuales para Frances McDormand (mejor actriz principal) y Sam Rockwell (mejor actor de reparto).

McDonagh se perdió el de mejor director, perdiendo ante Guillermo del Toro por su trabajo en "Shape of Water".

Los Premios Bafta pueden ser un indicador de lo que pueda llegar a pasar en los Premios de la Academia del próximo mes.

En las últimas diez ceremonias, solo hubo cuatro casos en los que el ganador del Premio Bafta a la mejor película no ganó la mejor película en los Oscar: 2008, 2015, 2016 y 2017.

La votación final para los Oscar comienza el 20 de febrero.

Otros grandes ganadores del domingo fueron Gary Oldman (mejor actor, "Darkest Hour"), Allison Janney (mejor actriz de reparto, "I, Tonya") y "Call Me By Your Name" (mejor guión adaptado).

El movimiento Time's Up también llegó a los Bafta

En la alfombra roja de los premios Bafta, las estrellas se inspiraron en las celebridades de los Golden Globes y vestieron de negro en apoyo de Time's Up, el movimiento que busca mejorar el tratamiento de las mujeres en el entretenimiento y otras industrias.

Lupita Nyong'o, Jennifer Lawrence, Margot Robbie, Saoirse Ronan y Angelina Jolie estaban entre las estrellas que vestían de negro.

Antes de la función, la directora ejecutiva de los Bafta, Amanda Berry, dijo a CNN que "espera que mucha gente vista de negro", pero "no todos".

"Es increíblemente importante que la gente hable sobre lo que está sucediendo", dijo. "Y creo que debido a que la industria del cine tiene un impacto tan poderoso en todo el mundo que este mensaje también ayudará a otras industrias".

La duquesa de Cambridge estuvo entre los que optaron por no vestirse completamente de negro. Cuando se le preguntó acerca de la decisión, Janney salió a la defensa de la realeza.

"Nunca juzgaría la elección de nadie ... se veía absolutamente hermosa", dijo Janney detrás del escenario. "Creo que es una mujer extraordinaria y puede usar lo que quiera usar".

Reese Witherspoon, una de las personas más entusiastas de la organización, escribió en Twitter sobre la muestra de apoyo en el programa de premios del Reino Unido: "Estoy feliz de ver a mis hermanas haciendo de @TIMESUPNOW una campaña global".