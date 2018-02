The New York Times: Funcionarios de EE.UU. rechazan solicitudes de México para ayudar a investigar espionaje por parte del gobierno mexicano contra civiles inocentes

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) - Según un artículo que publica el diario The New York Times este martes, funcionarios estadounidenses han rechazado repetidas solicitudes de México para ayudar a investigar el uso de tecnología de espionaje por parte del gobierno mexicano contra civiles inocentes.



El gobierno de México ha negado durante meses las revelaciones que aseguran que tecnología de vigilancia que adquirió en Israel se ha utilizado para espiar a algunos de los abogados, académicos y periodistas de derechos humanos más conocidos del país.

Después de que un primer artículo publicado en The New York Times expusiera la extensa campaña de espionaje, el presidente de México Enrique Peña Nieto reconoció que su país tenía esa tecnología de espionaje, pero negó su uso incorrecto y ordenó una investigación federal sobre cualquier uso irregular.

Después, funcionarios mexicanos dijeron que solicitaría ayuda al FBI para llevar adelante la investigación.

Sin embargo, en este nuevo artículo de The New York Times asegura que los funcionarios estadounidenses no colaboraron con México, porque quizás el gobierno de ese país quiera usar a Estados Unidos como cobertura en una investigación falsa.

En el artículo citan a la periodista de CNN Carmen Aristegui. CNN está intentado comunicarse con el gobierno mexicano para obtener reacción a lo revelado por el diario estadounidense.