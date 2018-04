Las canciones más populares de Avicii

Click to email (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) - Avicii fue uno de los DJ más reconocidos de los últimos años en la escena electrónica mundial. Tim Bergsling falleció este viernes a los 28 años.

Éxitos como Levels y Wake Me Up catapultaron al estrellato internacional al DJ y productor sueco, según su perfil en Spotify. En esa plataforma su más reciente canción de 2017, Lonely Together, junto a la británica Rita Ora, tiene más de 304 millones de visitas.

Avicii, un DJ que reconocido por su timidez, según Billboard, “podía mezclar estilos Country-Western con EDM y no solo lograrlo muy bien, sino alcanzar un éxito rotundo”.

Sus amigos lo reconocían como un “genio” perfeccionista que alcanzaba un estado de trance cuando creaba, según un perfil suyo en Spotify.

El artista sueco, que se retiró de los escenarios en 2016 tras publicar una conmovedora carta a sus seguidores que había llegado el momento de hacer un cambio importante en su vida, alcanzó grandes éxitos musicales alcanzando discos de oro y platino por su álbum True de 2013, según Spotify.

Estas son algunas de sus canciones más escuchadas, según una compilación de Billboard, Spotify y YouTube.

Wake Me Up — Álbum: True. 2013

Levels — Álbum: True. 2013

Waiting for Love — Álbum: Stories. 2015

Hey Brother — Álbum: True. 2013

Lonely Together (feat Rita Ora) — Álbum: AVĪCI (01). 2017

Without You (feat. Sandro Cavazza) — 2017