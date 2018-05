Japonés, víctima insultos de peruanos que lo confunden con tribunal que dejó a Guerrero por fuera del Mundial

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) -Este 14 de mayo, el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) amplió la inhabilitación de Paolo Guerrero, capitán de la Selección Peruana de Fútbol, de 6 a catorce meses. ¿Resultado? Se perderá el Mundial de Rusia 2018. Lo que pocos esperaban es que esta decisión tendría una víctima colateral a miles de kilómetros de distancia. Concretamente, en Japón.

"De repente un montón de comentarios abusivos empezaron a llenar mi Twitter", contó a CNN en Español el periodista japonés Tasuku Okawa, cuyo nombre de usuario en Twitter es @TAS. Sí, exactamente, como el nombre del tribunal cuya decisión hizo que Perú perdiera a su capitán para el Mundial. Peruanos e incluso periodistas del país comenzaron a mencionar al japonés para hacer comentarios sobre la noticia.

"¿Por qué eres tan malo con Paolo Guerrero? ¿Qué te ha hecho?", fue uno de los mensajes más suaves que recibió el periodista, según contó a CNN en Español. Obviamente, también hubo insultos de diverso grado.

"Me sorprendió, pero soy periodista deportivo y estaba al tanto de la situación de Paolo Guerrero", explicó Okawa. El protagonista fortuito del día contó que esperó a ver si se calmaban los ánimos. "Había incluso periodistas mencionando mi cuenta. Esto se estaba convirtiendo en una gran historia, así que pensé que tenía que explicarme".

"¡No soy el TAS! Pero mis pensamientos están con Paolo", escribió en un perfecto español gracias a la ayuda de la aplicación de traducción de Google.

La reacción a este tuit fue "increíble", en palabras de Okawa. "La gente empezó a reírse. Algunos incluso me pidieron perdón porque tanta gente había sido despreciable conmigo", rememoró el periodista, que es editor jefe de Goal Japan, una de las principales webs de fútbol en Japón. "Sentí la amabilidad de los peruanos".

Un segundo mensaje llegó horas después, y se hizo totalmente viral, con miles de retuits y me gusta y cientos de respuestas porque, además, dejaba claro el buen sentido del humor de Okawa: "Hola, Perú. Sé que lo estás pasando mal, pero yo no soy el TAS. ¡Así que por favor deja de maldecirme! Pero si lograra hacerte sonreír, entonces no me importan todos los abusos y seré feliz. Buena suerte en la Copa del Mundo. (Por cierto, no soy chino, ¡soy japonés!) #FuerzaPaolo"

No es la primera vez

"¿Otra vez, hijo mío?". Este tuit, que responde al mensaje aclaratorio de Okawa, no es de su madre o padre... sino de un fan de Atlético de Madrid, uno de los grandes equipos de fútbol de la capital de España. Efectivamente, no era la primera vez que miles de usuarios de Twitter demostraban su enfado contra este periodista solo por tener ese nombre de usuario.

Fue el pasado verano. "Ocurrió exactamente lo mismo", rememora Okawa. El TAS prohibió al Atlético de Madrid fichar a nuevos jugadores y la furia de sus seguidores se desató contra @TAS.

La historia tuvo un final feliz: "Me convertí en fan del Atlético", contó el japonés. "Y siento que ellos también me dieron la bienvenida a ser parte de ellos [de los fans del Atlético de Madrid]. Una compañía hizo una campaña con el diario Marca, de España, para invitarme a ir a Madrid y ver un partido", dijo. Su visita a España fue todo un acontecimiento, con rutas por la capital e incluso a platós de radio y televisión, además de al mencionado diario deportivo.

De hecho, ahora "unos 5.000" fans del Atlético siguen a TAS en Twitter, según contó el mismo. Muchos de ellos respondieron con sorna a ver que el error volvía a ocurrir. Eso sí, él fue raudo al decir que no se preocuparan porque su "amor por Atleti es ahora para siempre".

¿Pueden dos confusiones de este calibre llevar a Okawa a cambiarse su nombre de usuario? "Para nada. En absoluto", respondió el japonés a este medio. "Siempre tengo una nueva oportunidad de hacer nuevos amigos", dijo.

De hecho, con sentido del humor agregó que ellos "pueden insultarme al principio, pero pronto se dan cuenta de que puedo hacerles sonreír y podemos ser amigos". Desde que ocurrió esta confusión, tiene como unos 2.000 seguidores nuevos. "Estoy muy orgulloso de mi cuenta".