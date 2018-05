Trump demanda que el Departamento de Justicia investigue si este o el FBI espiaron su campaña

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Washington (CNN) - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, demandó el domingo que el Departamento de Justicia revise si esta misma dependencia o el FBI espiaron su campaña presidencial por motivos políticos.

"Por medio del presente demando, y lo haré oficialmente mañana, que el Departamento de Justicia revise si el FBI/DOJ infiltraron o vigilaron la Campaña Trump con Propósitos Políticos – y si dichas demandas o solicitudes fueron hechas por gente del gobierno de Obama", escribió Trump en Twitter.

El tuit llega luego que se reportara que el FBI envió a una fuente confidencial para hablar con algunos asesores de la campaña presidencial de Trump sobre sus posibles lazos con Rusia, de acuerdo con múltiples reportes del viernes.

Citando a individuos familiarizados con el asunto, The New York Times reportó el viernes que la fuente interactuó con George Papadopoulos y Carter Page, asesores de la campaña de Trump. El diario dijo que había descubierto la identidad del informante, al que describió como "un académico estadounidense que enseña en Gran Bretaña", pero indicó que "normalmente no nombra a los informantes para preservar su seguridad".