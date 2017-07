Tintori: La libertad, los derechos humanos y la dignidad no se negocian jamás

"Somos los principales opositores a este régimen que tiene el país con hambre", afirma la activista Lilian Tintori sobre el casa por cárcel para su esposo Leopoldo López. "No vamos a parar de luchar por la libertad de Venezuela y por los derechos humanos en nuestro país", agrega. MÁS: "Entrega de Leopoldo a la casa fue arbitraria, no hay documento legal" | "Leopoldo no es el mismo"