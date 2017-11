¿Es Venezuela demasiado grande para colapsar?

Venezuela continúa sumida en una crisis financiera y humanitaria. Sanciones internacionales, escasez de alimentos, y la cesación de pagos a sus acreedores. No obstante, no hay pánico en los mercados emergentes. ¿Es Venezuela demasiado grande para colapsar o ¿muy grande para caer? ¿Está el equipo de Maduro negociando bien? ¿O acaso el mercado ya aprendió a no entrar en pánico? Nos explica Alberto Bernal, jefe estratega para XP Securities desde Nueva York.