Trump duda de autenticidad del audio de Access Hollywood por el que se disculpó hace un año

Un artículo de The New York Times dice que Donald Trump ha expresado dudas sobre la autenticidad del video en el que se le escucha decir sucesivos comentarios machistas y que fue divulgado en 2016 en la recta final de la campaña presidencial por The Washington Post. Pero si el presidente duda, ¿por qué se disculpó en aquel momento?