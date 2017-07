Freddy Guevara: Nuestro objetivo no es aniquilar al chavismo

"Después de un cambio de gobierno no va a venir una cacería de brujas [...] nuestro objetivo no es aniquilar al chavismo sino que sea democrático si quiere seguir haciendo política", dice el diputado opositor Freddy Guevara sobre una posible negociación con el Gobierno pero advierte que están "dispuestos al camino del conflicto, político y sin armas, pero de profundidad y escala como no se ha visto en el continente americano". MÁS: Guevara: No negociaremos permanencia del régimen a cambio de pequeñas cuotas de poder