¿Provocaría el escándalo de Trump Jr. y la abogada rusa un juicio político al presidente?

El experto en inteligencia Stephen Donehoo dice que no cree que el FBI no supiera sobre la reunión de Trump Jr. con la abogada rusa y que no habría que preocuparse tanto por los demócratas sino por los republicanos "que están furiosos con cada revelación porque no han podido lograr casi nada en 4 o 5 meses del nuevo Congreso".