Wenstein investigaba a sus posibles denunciantes, según The New Yorker

Hay nuevas e impactantes acusaciones contra el productor de cine Harvey Weinstein, pero esta vez no se trata de más mujeres acusándolo de acoso o abuso sexual. Según un informe de la revista estadounidense The New Yorker el productor habría contratado espías para silenciar o amenazar a quienes los denunciaban y también a la prensa.