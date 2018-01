Michelle Williams, la última víctima de Hollywood

Que las actrices ganan mucho menos que sus colegas masculinos ha sido un tema discutido en los últimos años. La última víctima de ello sería la actriz Michelle Williams quien según el diario 'Usa Today' fue remunerada con menos de 1.000 dólares cuando tuvo que repetir algunas escenas de su nueva película 'All the Money in the World', mientras que su coprotagonista habría logrado cerrar un acuerdo para hacerlo por un millón y medio de dólares.