Pasito a pasito, 'Despacito' ahora es el video más visto en la historia de YouTube

El video de la popular canción de Luis Fonsi y Daddy Yankee acaba de quitarle el trono a "See You Again" de Wiz Khalifa, que hace solo un mes superó a "Gangnam Style". El clip de la canción en español solo lleva 204 días en la plataforma y ya suma casi 3.000 millones de vistas.