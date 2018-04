Un exreportero de la revista Forbes ha acusado al ahora presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de mentir y hacerse pasar por un ejecutivo de su empresa en la década de los 80 para dar números falsos de su fortuna y entrar en la famosa lista de los más ricos del mundo. CNN ha intentado sin éxito conocer reacción de la Casa Blanca al respecto. No es la primera vez que Trump es acusado de algo así. The Washington Post reportó en mayo de 2016 que Trump, en la década de los 70, 80 y 90, regularmente llamaba a reporteros haciéndose pasar por su propio publicista, algo que Trump asegura que no es cierto.