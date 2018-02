"Acabé cediendo a que me besara, que me tocara de formas en que yo no quería que me tocara y en una de las instancias me agredió violentamente y sí, me violó", narra la actriz mexicana Karla Souza al compartir su relato de cómo fue blanco de acoso sexual durante una filmación por parte de un director. En este caso y otros de esta serie de programas en Aristegui sobre el movimiento #MeToo y las mujeres que han roto el silencio sobre el acoso sexual, las entrevistadas declinaron identificar a sus agresores. CNN buscó testimonios que añadieran detalles a sus declaraciones y en aquellos casos en los que pudiera inferirse quiénes eran los responsables, CNN hizo un esfuerzo por localizarlos y pedirles su opinión. La respuesta que dieron a CNN se proporcionará cuando así sea requerido.