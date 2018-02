Receptor de los Eagles asegura que no asistiría a una celebración con Trump

El receptor abierto de los Eagles de Filadelfia, Torrey Smith, dijo a CNN que "hay muchos jugadores que dijeron que no piensan ir" a la Casa Blanca si el equipo participa en la visita tradicional para conmemorar su victoria en el Super Bowl. Que los equipos ganadores del campeonato visiten la Casa Blanca es una tradición que data de los años 60. Los Eagles derrotaron a los New England Patriots y se espera que sean honrados por el presidente Donald Trump a finales de este año, pero hasta ahora, Smith, Malcolm Jenkins y Chris Long han dicho que no asistirán.