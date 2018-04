Durante el foro organizado por CNN con el exdirector del FBI James Comey, un estudiante le preguntó: "¿Cree que el presidente Trump tiene la moral y la capacidad mental para liderar las Fuerzas Armadas?" A lo que él respondió: "No me preocupa la capacidad física del presidente Trump, si tiene demencia o no, pero moralmente no está capacitado para el cargo". LEE MÁS AQUÍ