El "Señor Sulu" de Viaje a las Estrellas busca la igualdad infinita

Por Ashley Strickland*

(CNN) — Detrás de la gran sonrisa cálida y el atractivo sentido del humor de George Takei está una infancia llena de recuerdos de confinamiento.

La mayoría de sus seguidores lo conoce por su actuación en Viaje a las estrellas, El Show de Howard Stern y Héroes, o lo volverán a conocer en Celebrity Apprentice. Dicen: “Oh, Dios”, se hizo popular por Howard Stern; se entusiasman por su voz profunda, o visten los uniformes de la flota estelar en su honor. Pero no conocen la historia detrás de la historia.

Antes que Takei rompiera las barreras raciales en la televisión por medio de Viaje a las estrellas e hiciera popular el lema It’s OK to be Takei (Está bien ser Takei) a favor de los derechos de los homosexuales, vivió una de las más mayores injusticias en Estados Unidos: el encarcelamiento de los japoneses americanos durante la Segunda Guerra Mundial.

De los cuatro a los seis años, Takei y su familia vivieron en uno de los campos de Arizona, en medio de asfixiantes nubes de polvo y detrás de cercas alambradas de púas.

Cuando ve el musical del Violinista en el tejado, en especial la escena donde Tevye y su familia se ven obligados a abandonar su hogar, lo transporta a uno de sus propios recuerdos: las bayonetas que brillaban mientras dos soldados le ordenaban a la familia Takei a entrar en el campo de confinamiento.

A lo largo de esa experiencia, el padre de Takei decía: “Se llevaron mi negocio, nuestro hogar y nuestra libertad. Lo único que no les voy a dar es mi dignidad”.

Pero incluso durante este tiempo, el optimismo siempre presente de Takei pudo buscar el lado positivo.

"No todo era una prisión con cercas de alambres de púas y horrible comida de cárcel, el espíritu humano de Takei tenía que gozar", dijo Takei. "Nuestra barraca estaba al otro lado del comedor, donde le permitían a los adolescentes organizar bailes después de la cena. Recuerdo escuchar Sentimental Journey (una canción que hizo famosa Doris Day y llegó al número uno de las listas en 1945) flotando sobre los comedores. Presentaron El Jorobado de Notre Dame y yo viajaba al siglo 18 a través de la magia del cine".

"Esas eran las maneras para escapar de las cercas de alambres de púas".

Takei también se fue de ahí con una misión de su padre: Crear consciencia y comprometerse en la arena política. El entretenimiento y el cine le dieron a Takei el escape para la dura realidad de su infancia y un camino para marcar la diferencia. Takei no solo se convirtió en actor, también se volvió activista.

Desde su época en Viaje a las estrellas, Takei trabajó en la junta directiva del Japanese American National Museum (Museo Nacional Japonés Estadounidense), fue nombrado por la Comisión de Amistad entre Japón y Estados Unidos por el entonces presidente Bill Clinton y ahora se desempeña como un miembro de la Campaña de Derechos Humanos de Estados Unidos y East West Players, la principal organización de teatro asiático-americano de Estados Unidos.

También creó el famoso lema It’s OK to be Takei, cuando prestó su nombre para la causa después de que el Senado de Tennessee prohibió el uso de la palabra "gay" en las escuelas.

Desde que dio a conocer su homosexualidad en la revista Frontiers, en 2005, Takei se casó en 2008 con Brad, su pareja de más de 20 años, y regularmente combate los estigmas de la sexualidad a través de las redes sociales, así como su trabajo en la Campaña de Derechos Humanos de Estados Unidos, el grupo más grande en defensa de la comunidad LGBT (lesbianas, homosexuales, bisexuales y transgénero) en Estados Unidos.

Ahora Takei puede combinar en un proyecto sus dos pasiones, el teatro musical y crear consciencia: Allegiance. El musical, que este año se estrenará en el teatro Old Globe de San Diego, narra la experiencia de una familia estadounidense de origen japonés en un campo de confinamiento. Es lo que Takei llama la culminación del trabajo de toda su vida. No es una historia asiático-americana, afirmó Takei, es una historia estadounidense.

Telly Leung, conocido por su reciente papel en la serie de televisión Glee, interpreta a la versión joven de Takei en Allegiance. Pero al igual que los Trekkers, dice que siempre ha considerado a Takei como un modelo a seguir. Los dos han desarrollado una simbiosis interpretando el mismo papel en diferentes edades.

"George siempre estuvo en mi radar, especialmente cuando uno aspira a ser actor, y como actor estadounidense de origen asiático, fue uno de los pioneros", dijo Leung. "Estaba en el frente y en el centro en el punto más alto de Viaje a las estrellas, representando a nuestra comunidad en un programa que fue tan innovador. Acogió todo eso y encontró una manera para tocar a la gente por medio de la defensa (de causas), su humor y todo lo demás. Es muy inspirador".

El elenco de Alliegance recibió con beneplácito la oportunidad de trabajar con Takei en un musical. No solo ofrece una visión conmovedora de una historia muy personal, sino que el reparto admira su trabajo en el teatro musical, obras de teatro, películas, y por supuesto, la televisión.

Su coprotagonista, Lea Salonga, famosa por interpretar a Kim en Miss Saigon, y prestarle su voz a Mulan y a Jazmín en Mulan y Aladino, tuiteó que estaba "actuando con el señor Sulu", tan pronto como inició el trabajo en Allegiance, según el productor Lorenzo Thione.

"Inmediatamente, George se convirtió en el abuelo de todo el mundo", dice Thone. "En los ensayos, contaba historias y la gente simplemente escuchaba con total atención".

Incluso cuando Takei no está trabajando en un proyecto que lo apasiona como Allegiance, los miembros del reparto ven cómo regularmente "se enciende" cada vez que detecta una desigualdad, dijo Leung. Cuando se anunció el reparto compuesto esencialmente de personas blancas para la película de acción en vivo Akira, Takei inmediatamente empezó la presión en línea para frenar el “blanqueo de Akira”, dijo Jay Kuo, compositor de Allegiance.

Takei le da crédito a la fama que ganó con Viaje a las estrellas como algo que le ofreció oportunidad para darle una voz (para señalar) las cuestiones de raza y sexualidad. Pero su arma principal es el ingenio.

"¡Realmente puede ampliar los límites!" dijo Kuo. "Estados Unidos busca un estadista de la comedia de edad mayor". ¿Quiénes quieren ser cuando tengan 70 años? Les encantaría ser George Takei. Está felizmente casado, tiene fans en todo el mundo, se ríe y se ríe, adora lo que hace y es un modelo a seguir muy positivo".

Los fans de Viaje a las estrellas también prestaron atención a la campaña de Takei por la igualdad, y en algo más que sólo en el frente de la "Paz estelar".

"Está en el cruce de la cultura popular con los temas serios", dijo la fan Dorinda Paige. "Takei hace un gran trabajo al comportarse bien y atraer tu atención, porque es como algo de confianza. Logra construir una relación con los seguidores como yo. Nunca lo he conocido que creo que nunca lo haré, pero ya que se ve tan accesible, escucharé todo lo que tiene que decir".

Cuando Takei se entera del prejuicio contra los estadounidenses de origen asiático o la comunidad LGBT, toma una actitud conocida para los aficionados de Viaje a las estrellas.

"El prejuicio contra ellos realmente es desconcertante, porque hablamos sobre miembros de nuestra propia familia", dijo Takei. "La diversidad infinita en combinaciones infinitas, ahí reside nuestra fortaleza y nuestra alegría".

* Nota del editor: George Takei, mejor conocido por su papel como el Señor Sulu en Viaje a las estrellas, fue lo suficientemente amable para hablar con Geek Out durante casi una hora y media. La semana pasada hablamos de la razón por la que los aficionados de Viaje a las estrellas están agradecidos con Takei. Ahora, Takei habla sobre su vida en la actuación y el activismo.