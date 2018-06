¿Brillarán las nuevas estrellas en la Copa Africana de Naciones?

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN) — La mayoría de las conversaciones previas al comienzo de la Copa Africana de Naciones 2012 el pasado fin de semana se han enfocado en los equipos que no estarán presentes, en lugar de en los que sí estarán.

Es comprensible, teniendo en cuenta que Egipto, Camerún y Nigeria —que tienen un total combinado de 13 títulos— no clasificaron para el torneo, que se llevará a cabo en Guinea Ecuatorial y Gabón. Eso significa que no veremos en acción a personalidades de la talla de Mohamed Zidane, Samuel Eto'o o Jon Obi Mikel, entre otros, durante el próximo mes.

No obstante, sólo porque tres contendientes tradicionales no clasificaron no significa que no debamos preocuparnos por esta competencia. Todo lo contrario. Hay otras potencias emergentes en el continente y muchos nuevos jugadores para descubrir en las más de tres semanas del torneo.

Aquí están mis consejos sobre algunos de los equipos y jugadores jóvenes que debemos observar. ¿Qué te parecen? Por favor, hazme saber si has observado a otros jugadores que no estén en esta lista.

Los contendientes

Costa de Marfil: Mis favoritos para ganar la competencia. Los Elefantes tienen el paquete completo: tienen talento, espíritu y experiencia, y cuentan con ocho jugadores del once inicial que suman más de 50 partidos cada uno. Con la columna vertebral de los hermanos Touré y Didier Drogba, este es un equipo que será difícil de superar. Ganaron sus seis partidos clasificatorios, anotando un promedio de más de tres goles por partido, y están en camino de conseguir su primera corona desde 1992.

Marruecos: Tanto potencial y tan poca sustancia. Durante años y años, Marruecos ha producido jugadores hábiles sólo para verlos conseguir pobres resultados en los grandes torneos. Este año podría ser una historia diferente. El entrenador Eric Gerets, uno de los internacionales más experimentados de Bélgica, ha introducido una mentalidad ganadora y los jugadores parecen estar adoptándola. Ten cuidado con el trío de mediocampistas talentosos: Houssine Kharja, Mbark Boussoufa y Adel Taarabt, quienes juegan en Italia, Rusia e Inglaterra, respectivamente.

Senegal: Los Leones de Teranga no deberían tener ningún problema para encontrar el fondo de la red. Su línea de ataque cuenta con jugadores de la talla de Demba Ba, Moussa Sow y Cisse Papiss, quienes han anotado goles por diversión en Inglaterra, Francia y Alemania, respectivamente. Añade al capitán Mamadou Niang a esta mezcla y tendrás una idea de lo bueno que será Senegal en el futuro. ¿Y qué pasa con su defensa? Bueno, durante la calificación mostró que mantenerse libre de goles en contra no es un problema, concediendo sólo dos goles en seis partidos. Lo creas o no, la nación de África occidental nunca ha ganado el título. Este año, eso podría cambiar.

Jugadores jóvenes y prometedores

Mehdi Benatia (Marruecos): Encontrar atacantes hábiles no ha sido nunca un problema para Marruecos, pero conseguir un general defensivo como Benatia es realmente una bendición. El defensa central de 24 años de edad ha organizado la última línea de una manera impresionante en el club Udinese de la Serie A italiana, y ahora está buscando llevar su condición estelar a la Copa Africana de Naciones.

Kwadwo Asamoah (Ghana): Cuando se habla de Ghana, es fácil alabar el talento de Asamoah Gyan y Sulley Muntari. Sin embargo, hay un nuevo chico que ciertamente no debemos pasar por alto. Kwadwo Asamoah es un volante central que podría ser el heredero del trono de Stephen Appiah. El jugador de 23 años de edad, quien también juega en el contrincante al título Udinese, es tranquilo y sereno ante el balón. Su tenaz lucha le ha ganado mucho respeto en el centro del campo.

Djalma (Angola): El veloz delantero ha mejorado dramáticamente en el último par de temporadas, ejerciendo su oficio en la primera división de Portugal. Impresionó en el Marítimo, ganando su transferencia al campeón de la Europa League, el FC Porto, en el verano. Muchos expertos esperaban que tuviera que esforzarse para lograr un impacto, pero Djalma ha irrumpido en el once inicial y, a la edad de 24 años, está demostrando que puede tener un futuro brillante con su club y con su país.