Los nuevos "gadgets" se toman el Congreso Mundial de Móviles de Barcelona

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Por Stuart Miles*

(CNN) — El Congreso Mundial de Móviles, el evento más grande del mundo en su ramo comenzó este lunes. Cada año en Barcelona fabricantes como Nokia, HTC, LG y Samsung presentan los celulares y servicios más codiciados de la temporada.

Se rumora que Nokia lanzará algunos teléfonos durante el evento de este año. Algunos se enfocarán en mercados emergentes (Brasil, Rusia, India y China), mientras que otros, lo harán en mercados desarrollados. Además lanzarán las versiones para Europa del recién anunciado Nokia Lumia 900, y el Nokia Lumia 610. Ambos modelos trabajan con el sistema operativo de Microsoft, Windows Phone 7.

HTC

Esperamos tres aparatos de la compañía taiwanesa; el One X, el One S y el One V. El mejor de la serie, el One X, tendrá el nuevo procesador Nvidia Tegra 3 y funcionará con Android.

Pocket-lint confirmó con varias fuentes que el One V será un aparato enfocado al mercado masculino que se centra en la música, es similar al dirigido a las mujeres, el HTC Rhyme, que ya se encuentra en el mercado.

Samsung

Aunque se esperaba que Samsung anunciara el Samsung Galaxy S III en el evento de este año, la compañía confirmó que no lo hará. Se espera que Samsung se enfoque en las tabletas durante el Congreso.

Si los rumores son ciertos, anunciará una versión de 10.1 pulgadas de la tableta Galaxy Note, anunciada en septiembre del 2011. ¿La diferencia con las otras tabletas? Tendrá un stylus (lápiz óptico).

LG

Siguiendo la iniciativa de Samsung con la Galaxy Note, LG anunció el Optimus Vu antes del evento. Una mezcla entre tableta y teléfono, que mide 139.6 x 90 milímetros, lo que significa que será para usuarios con manos y bolsillos grandes.

También hay rumores de que la compañía anunciará una continuación del LG Optimus 2X llamado 3X. Se espera que tenga un procesador quad-core.

RIM (BlackBerry)

El fabricante de BlackBerry, RIM, ha dicho que no habrá ningún hardware nuevo en el evento este año, pero que mostrará el nuevo sistema operativo de la PlayBook 2.0, además del sistema de software operativo BB OS 10, que podría potenciar los nuevos teléfonos que esperan lanzar este año.

Panasonic

Además de anunciar un nuevo teléfono a prueba de polvo y agua llamado Eluga, Panasonic confirmó que lanzará un segundo aparato en el evento. Tendrá un procesador de doble núcleo, pantalla OLED y trabajará con Android.

Fujitsu

La marca japonesa Fujitsu confirmó que lanzará teléfonos en Europa después de su éxito en Japón. La compañía aún debe anunciar qué modelos llevará al viejo continente, pero podría tratarse del smartphone Tegra 3 con quad-core a prueba de agua, el cual se anunció en el CES de Las Vegas en enero.

Sony

Tratar de superar al teléfono Sony destinado para el Congreso Mundial de Móviles es igual de difícil que la transición de Sony Ericcson a Sony.

Se espera el lanzamiento en Europa del modelo anunciado en la CES, el Sony Ericcson Xperia S. Los rumores y las fotos que se publican en internet sugieren que existirá una versión con pantalla más grande, así como otras características de los dispositivos Android.

Motorola

Los planes de Motorola para el evento son más reservados que los de Sony, pues la compañía se centra más en el CES de Las Vegas para lanzar sus primeros aparatos de mitad de año.

Existe el rumor de que Motorola se alió con Intel para lanzar uno de los primeros teléfonos inteligentes con procesador Intel, pero esto no ha sido confirmado. Motorola no tendrá una conferencia de prensa en el evento, pero Intel sí.

*Nota del editor: El periodista Stuart Miles es presidente ejecutivo y fundador del sitio web de reseñas en gadgets Pocket-lint. Puede encontrarlo en Twitter @stuartmiles.