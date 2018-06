La hija de John McCain posa para Playboy y dice que ama a los hombres y el sexo

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNNEspañol.com) - Meghan McCain, la hija del senador John McCain, columnista y bloguera posó con ropa para la revista Playboy y entre otras cosas afirmó que ama a “los hombres” y “el sexo”.

Vestida con un llamativo vestido rojo, Meghan McCain le dijo a la revista que si su padre hubiese sido elegido presidente, Estados Unidos hubiese sido testigo de “una de las hijas más locas, y que habría titulares ridículos sobre ella y que lastimaría al gobierno en cada momento”.

McCain es conocida por su causa a favor de la homosexualidad y de su postura liberal en temas sociales. No obstante, dijo que no es lesbiana. La hija del senador estadounidense también criticó a los candidatos republicanos y sostuvo que no han logrado cautivar o inspirar a los votantes independientes, a los hispanos y a los que están desilusionados con la política.