Los "Hombres de negro", figuras presentes en la cultura popular de EE.UU.

Las historietas muestran a los 'MIB' como agentes que rastrean sucesos paranormales.

Por Aaron Sagers

Nota del Editor: Aaron Sagers es un escritor de entretenimiento y columnista sindicalizado de cultura popular que vive en Nueva York. Está especializado en ‘cultura popular paranormal’; ha dado conferencias a nivel nacional sobre el tema y es un experto en entretenimiento paranormal. Diariamente escribe sobre cultura popular en la columna ParanormalPopCulture.com y su cuenta en Twitter es @aaronsagers.

(CNN)— Hay superagentes secretos que sacrifican su identidad y dedican sus vidas a salvaguardar a la humanidad de la actividad extraterrestre, todo esto mientras operan como agentes encubiertos dentro de una sociedad a la cual han jurado proteger.

Protagonizada por Will Smith, Tommy Lee Jones y Josh Brolin, la cinta Hombres de negro 3 es la nueva saga de la franquicia MIB (por sus siglas en inglés Men in Black), en donde los agentes salvan al planeta de las amenazas alienígenas de forma rutinaria. En esta última entrega, la cual se centra en los viajes en el tiempo, los agentes J (Smith) y K (Jones y Brolin, quien hace del personaje en sus años de joven) dependen de novedosas armas para realizar el trabajo. Y para evitar que el ciudadano promedio pierda la calma debido a los extraterrestres, por lo que en ocasiones deben de utilizar su herramienta de mano para borrar memorias, el neuralyzer.



Pero no confunda a los héroes de las películas Hombres de negro con los despreciables hombres vestidos de negro que ocupan un mayor espacio dentro de la conciencia de la gente que cree en los extraterrestres y en los ovnis.

El material sobre el cual está basada la historia de Hombres de negro son las historietas de principio de la década de los 90 escritas por Lowell Cunningham. Los cómics muestran a los MIB como agentes que rastrean sucesos paranormales y aniquilan a los testigos para evitar que se esparza la información; obviamente los chicos buenos y simpáticos de las películas son una variación de los originales.

Las historietas toman una aproximación de los MIB más parecida a las teorías que se manejan en la cultura popular, y no nos estamos refiriendo a Johnny Cash o del hermano de Jacob de la serie Lost.

Los MIB se popularizaron en 1956 gracias al libro de Gary Barker, Sabían demasiado sobre los platillos voladores. Los MIB de Barker aparecieron en 1947 después de que un OVNI se estrellara en la Isla Maury, en Washington, lo cual coincidió con el “incidente en Roswell”, Nuevo México. Estos MIB recopilarían información acerca de los ovnis y sobre la actividad extraterrestre y amenazarían a los testigos para evitar que hablaran sobre lo que habían visto.

El folklore estadounidense ha causado que los MIB eran agentes federales por su uniforme de traje oscuro con corbata, lentes oscuros y sombrero. Algunas historias que la gente cuenta dicen que los MIB son hombres extremadamente pálidos, sin cejas y que hablaban de una manera que rayaba en lo extraño.

Incluso, las descripciones de aquellos que no eran precisamente MIB convencieron a los creyentes de que de no ser agentes federales, se trataba entonces de los mismos extraterrestres, como en aquel caso que se presentó en Point Pleasant en Virginia Occidental alrededor de 1966 o 1967, cuando ocurrieron los avistamientos en Mothman.

Otras teorías que presentan las subculturas sobre los ovnis dicen que los MIB son seres que viajan a través del tiempo, o que se trasladan entre dimensiones para observarnos, advertirnos o controlarnos. Quienes tienen inclinaciones hacia las creencias sobrenaturales incluso especulan que los MIB pudieran ser manifestaciones demoníacas o entes de las sombras que se les han aparecido a los humanos a lo largo de la historia.

Ya sea que se les identifique como agentes malvados, como extraterrestres, como demonios o como Hombres de las sombras, los MIB son un arquetipo recurrente dentro del entretenimiento, y rara vez se les proyecta como seres benevolentes. De forma característica, tienen un gran impacto en los aficionados de la cultura popular ya que son la personificación de las fuerzas oscuras. Y mucho más importante, representan a un misterioso y a la vez poderoso grupo.

Vestidos con la tradicional indumentaria para funerales, con lentes oscuros que evitan el contacto visual y, por lo tanto, la conexión humana, nunca serán como 'nosotros'. Y tiene sentido que entonces algunos de los mejores MIB dentro de la cultura popular sean extraterrestres o inhumanos. Y que en los casos en donde sí son humanos, estén operando fuera de la ley.

Si los MIB realmente existen, están ocultos en la oscuridad. Aun así, pueden localizarse en todos lados a través de la cultura popular, y estás serían las 10 mejores apariciones:

Los hermanos Caradura (The Blue Brothers), 1980

MIB: Jake y Elwood Blues

“Joliet” Jake (John Belushi) y Elwood Blues (Dan Aykroyd) son hermanos y MIB con inclinaciones musicales que operan fuera de la ley en Chicago. Para conseguir dinero y salvar un orfanatorio del cierre, juntan a un grupo de agentes para presentar un espectáculo de rhythm-and-blues, todo esto mientras evitan ser atrapados por las autoridades, los neonazis, una vengativa exnovia y un show de música country. Su vehículo característico es un Dodge Monaco sedán modelo 1974, el cual pudiera tener tecnología extraterrestre ya que puede volar de forma temporal y moverse intempestivamente. Aún y cuando no muestran ninguna característica que los describa como inhumanos, parece que están llevando a cabo una misión divina, tienen un temple inimaginable y cuentan con una increíble capacidad de sobrevivir situaciones normalmente letales.

Cita: “Son 170 kilómetros hasta Chicago, tenemos el tanque lleno, media cajetilla de cigarros, es de noche y ¡estamos usando lentes oscuros!”

Los expedientes secretos X (The X Files), 1993-2002

MIB: Syndicate, Majestic 12, Hombres de Negro

Cuando los agentes del FIB Fox Mulder (David Duchovny) y Dana Scully (Guillian Anderson) se adentran en lo más profundo de Los expedientes secretos X y comienzan a investigar eventos alienígenas y otros de índole inexplicable, se topan con un grupo de personajes sombríos que tienen todo el tipo de ser hombres de negro. Como una de las figuras prominentes del Sindicato del Gobierno de las Sombras, dedicado a cubrir la evidencia de vida extraterrestre y de preparar a la Tierra para la colonización, El Fumador (William B. Davies) es un villano humano ultra MIB.

Aunque eventualmente se separa del sindicato, para luego volver a unirse a él, el exagente del FBI Alex Krycek (Nicholas Lea) es un MIB que se dedica a asesinar y solo rinde cuentas al Fumador. Krycek es humano pero aparenta tener habilidades inhumanas durante su última aparición en el programa. El hombre Crew-Cut (Lindsey Ginter) y el Callado Willy (Willy Ross) son otros humanos y MIB que asesinan para el sindicato. Mientras que los miembros del sindicato y MIB, el Sr. X (Steve Williamns) y Garganta profunda (Jerry Hardin), mostraron ser de gran ayuda para Mulder al descubrir secretos que se relacionaban con los extraterrestres, aunque parecía que cada uno tenía sus motivos propios. Siguiendo el incidente en Roswell, la agencia del gobierno de Estados Unidos, Majestic 12, se creó para cubrir las evidencias de los incidentes que involucraban a los ovnis y para adaptar para uso humano la tecnología que traían los extraterrestres.

Algunos de los miembros de Majestic se denominan así mismos como Hombres de negro, incluidos Morris Fletcher (Michael McKean), cuyo trabajo es el de mantener las actividades del Área 51 fuera de la prensa. Se dice que Fletcher es la inspiración para el personaje del Agente K que interpreta Tommy Lee en las cintas de Hombres de negro, y dice haber acuñado el término ‘Triángulo de las Bermudas’.

Los MIB que más aparentan ser extraterrestres en los Expedientes secretos X son Jesse Ventura y Alex Trebek. Apareciendo como Hombre de negro 1 y Hombre de negro 2, visten gabardinas negras y sombreros tipo fedora, se comportan de forma extraña y, bueno, se parecen físicamente a Alex Trebek y a Jesse Ventura. Ellos, al parecer, obligan a un testigo, y después a Mulder, a creer que lo que vieron sobre ovnis no es lo que parece. Trebek y Ventura también poseen grandes conocimientos científicos y la habilidad de dejar a los humanos en estado de coma.

Cita (de Ventura, El hombre de negro): “algunos encuentros con extraterrestres son engaños perpetrados por su gobierno para manipular al público. Algunos de estos engaños son revelados intencionalmente para manipular a los que buscan la verdad y quienes luego son desacreditados si es que llegaran a revelar la deliberadamente una absurda decepción”.

Tiempos violentos (Pulp Fiction), 1994

MIB: Vincent Vega y Jules Winnfield

Vincent (John Travolta) y Jules (Samuel L. Jackson) son una pareja de asesinos que visten los trajes negros como un par de perros de ataque, a excepción de cuando están limpiando materia gris con El Lobo, y cometen sus asesinatos sin prejuicio alguno. Aunque no trabajan para ninguna oscura agencia gubernamental, los dos trabajan para el oscuro jefe de la mafia Marsellus Wallace (Ving Rhames) y su red criminal. Sin embargo, cabe destacar que Vincent y Jules trabajan en un mundo de fenómenos inexplicables. No solamente deben de recuperar un maletín cuyo contenido es desconocido y de incalculable valor, si no que durante el proceso, milagrosamente, quedan protegidos de cualquier daño. Pero al final del día, la dupla se compone de malvados MIB con sentido del humor ingenioso y mucha personalidad, y eso es poco decir.

Cita: “La verdad es que eres débil. Y yo soy el tirano de los hombres malos”.

Half Life y Half Life 2, 1994

MIB: G-Man

Aún y cuando el término G-Man hace referencia a un agente del gobierno, el personaje de la serie de los juegos de video Half Life no aparenta estar trabajando al servicio de una organización humana. G-man aparenta llevar a cabo los deseos del Dr. Gordon Freeman para detener la ‘resonacia en cascada’, y evadir tanto a extraterrestres hostiles como a personal militar, en las instalaciones para la Mesa de Investigación. Aporta invaluable información, pero sus metas son desconocidas y presta sus servicios a “empleadores desconocidos”. Además de las habilidades de manipulación del espacio/tiempo, puede controlar ciertas maquinarias electrónicas y es parcialmente telepático. G-man es de apariencia pálida que es muy contrastante con sus trajes oscuros, y se le ve notablemente demacrado con un corte de cabello extraño y pronunciadas ojeras. No aparenta edad y su hablar es poco natural con un acento fluctuante. Los extraterrestres de Nihilanth hacen la alusión que G-man no es humano.

Cita: “Prepárense para consecuencias insospechadas”.

Dark City, 1998

MIB: Extraños

En la ciudad de la noche eterna, el día de John Murdoch (Rufus Sewell) se torna aún más sombrío cuando se despierta dentro de una bañera en la escena de un asesinato y sin poder recordar nada. No solamente es perseguido por el inspector Bumstead (John Hurt), quien cree que él es el responsable de los múltiples asesinatos, sino que también es buscado por los Extraños, un grupo de criaturas pálidas y andróginas que usan fedoras negras y gabardinas que poseen habilidades psicocinéticas. Poco a poco Murdoch va recobrando la memoria sobre su esposa (Jennifer Connelly) y su niñez así como sus propios poderes psicocinéticos. Descubre que su ciudad es mantenida de noche por los Extraños y une esfuerzos con del Dr. Schreber (Kiefer Sutherland). Mientras Murdoch va aprendiendo sobre la naturaleza y metas de los Extraños, también descubre la verdad detrás de su propia realidad y sobre la estructura de su ciudad. Los Extraños tienen una clásica y no tan humana apariencia tipo MIB, que incluye el no tener cejas, y no son parte de ninguna autoridad gubernamental; sus metas son totalmente de tipo extraterrestre.

Cita: “Al parecer has descubierto tu naturaleza poco agradable”.

Matrix, 1999

MIB: Agente Smith

Es el año 2199 y máquinas altamente inteligentes y sensibles han esclavizado a la humanidad y los han sumido en un estado catatónico en donde los humanos son cosechados para utilizar su energía bioeléctrica. Mientras tanto, la conciencia humana existe dentro de una realidad virtual de 1999. Eventualmente un grupo de humanos pertenecientes a la resistencia son conscientes de la realidad de la Máquina y comienzan a manipular la física del mundo virtual y aprenden a desconectarse de ella y regresar al "mundo real". Los agentes enviados por la Máquina, los cuales son esencialmente "anticuerpos" de un programa de computación superpoderoso casi omnisciente que tiene la apariencia de MIB con expresiones secas, a que lidien con las amenazas impuestas por el líder de la resistencia, Morpheus (Laurence Fishburne) y su recluta Neo (Kneanu Reeves). El agente Smith (Hugo Weaving) es el más avanzado de su tipo y puede entrar y salir del espacio y detener el tiempo. Con una fuerza letal e intimidante que no puede evadirse, los Agentes son mucho más poderosos que la mayoría de los humanos.

Cita: “Los seres humanos son una enfermedad, un cáncer para el planeta. Son una plaga y nosotros somos la cura”.

Fringe, 2008-2012

MIB: Los observadores

Habiendo aparecido en cada uno de los episodios de la serie, los Observadores son seres que parecen poseer habilidades telepáticas y que aparentemente pueden viajar a través del tiempo y espacio. Son pálidos, calvos y carecen de cejas; usan trajes negros con una fedora y algunas veces aparecen usando lentes oscuros. El Observador de nombre Septiembre (Michael Cerveris) tiene un atrofiado sentido del gusto con mucha tolerancia a la comida picante, habla con un acento extraño y escribe en un lenguaje extraterrestre. Parece estar preocupado principalmente por los eventos sobrenaturales y por la división Fringe. Aunque poseen conocimientos sobre la historia humana y del futuro, y han sido partícipes de un importante número de eventos históricos, no son omnipotentes. La mayor parte del tiempo simplemente observan las actividades de los humanos, pero al menos una vez han intentado eliminar a una persona de la existencia. Aunque operan a través de una jerarquía y tienen que reportarle a un superior, mantienen personalidades individuales y pueden elegir rebelarse. Cabe la posibilidad de que no sean extraterrestres, sino humanos provenientes del futuro altamente evolucionados.

Cita: “He dicho demasiado, no se supone que deba involucrarme. Te he llevado lo más lejos que he podido”.

Iron Man, 2008; Iron Man 2, 2010; Thor, 2011; Los vengadores, 2012

MIB: Phil Coulson

Como agente de la División de Intervención, Ejecución y Logística Estratégica Nacional, o SHIELD (por sus siglas en inglés), Coulson (Clark Gregg) luce tan puritano como aparenta. Como hombre de la agencia, Coulson es un fanático empedernido que idolatra al Capitán América, es considerado como la unión dentro del universo de las películas del mundo Marvel al haber reclutado a Iron Man y a Thor para la Iniciativa de los Vengadores, así como ser el autor de algunos otros trucos dentro de la nueva saga de los Vengadores. Aunque es un personaje sin pretensiones y que fácilmente puede mezclarse con la gente común, tal como los grandes MIB, en comparación con su jefe ataviado en una gabardina negra y que lleva un parche en un ojo, Coulson es un humano de sangre caliente. Pero es lo suficientemente duro como para enfrentarse a un semidios y discutir con un playboy multimillonario.

Cita: “Este no es mi primer rodeo Sr. Stark”.

Los agentes del destino (Adjustment Bureau), 2011

MIB: El Departamento

La vida de David Norris (Matt Damon) iba de acuerdo a lo planeado, hasta que abordó un autobús al cual no debía subir. Después de reunirse por coincidencia con una mujer de su pasado (Emily Blunt), Norris llega a su oficina temprano y descubre a unos hombres vestidos de traje, que son parte del Departamento, para "ajustar" una fría realidad. Richardson (John Slattery) y Thompson (Terence Stamp), agentes del Departamento, revelan que la humanidad ha desperdiciado el don del libre albedrío y ahora funciona bajo el plan trazado por el Presidente, el cual incluye que Norris no pueda estar con la mujer que ama. Más que ser la historia escrita por Philip K. Dick “Adjustment Team”, la cinta proyecta a los MIB como agentes y titiriteros. Los agentes del Departamento parecen ser humanos que requieren dormir, pero que también poseen habilidades sobrehumanas, que cuentan con tecnología avanzada y tienen conocimientos más amplios que los demás humanos. En lugar de extraterrestres, parecen pertenecer a un poder superior.

Cita: “Nosotros somos los que nos aseguramos que las cosas salgan de acuerdo al plan”.

Doctor Who, 2011

MIB: El Silencio

Combine a los Hombres de Negro con el extraterrestre Grey, con una pizca de El Grito de Edvard Munch y con un poco de las peores pesadillas inspiradas por El Coco y el resultado es El Silencio. Una especie de extraterrestres religiosos, seres altos y marchitos que no poseen boca, que visten trajes negros fabricados de lo que aparenta ser material orgánico. Sus poderes incluyen la habilidad de implantar en la mente sugestiones posthipnóticas y forzar a una persona a que inmediatamente olvide el haberse topado con ellos. Son súper parásitos que han controlado eficientemente a la Tierra durante milenios.

Cita: “Este mundo es nuestro. Lo hemos gobernado desde las épocas de la ruda y el fuego. No nos son necesarias las armas”.