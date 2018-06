El chef Ferrán Adriá, Frente a Frente con Ana Pastor

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNNEspañol.com) - Este domingo 24 de marzo, a las 7 p.m. ET, CNN en Español transmitirá Frente a Frente con el chef español Ferrán Adriá, un programa especial presentado por la periodista española Ana Pastor.

Considerado el mejor cocinero del mundo, el chef español ha sido portada de medios como The New York Times, Le Monde, Financial Times, y la revista Time. Por primera vez, desde que anunció el cierre de su icónico restaurante El Bulli, abrirá las puertas de su laboratorio a una cadena de televisión.

Durante la entrevista revelará uno de sus secretos mejor guardados: un nuevo proyecto. Además, explicará qué es Bullipedia, cuál es el ADN de la cocina, hablará de la posición de Latinoamérica respecto al mundo en esta disciplina y cuáles son sus referencias.

Estreno:

Domingo 24

7pm ET

Repeticiones:

Miércoles 27

1pm ET sólo en México

Viernes 29

1pm ET

Sábado 30

9am ET

2pm ET

7pm ET

Domingo 31

2am ET

9am ET

4pm ET