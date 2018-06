Louis Tomlinson, de One Direction, es fichado por un club de futbol inglés

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Tomlinson (segundo de izquierda a derecha) espera jugaro para los Doncaster Rovers.

(CNN) — One Direction ya conquistó el mundo de la música y ahora uno de los cinco integrantes se prepara para tomar al mundo del futbol por sorpresa.

Louis Tomlinson firmó un contrato con el club de la segunda división inglesa Doncaster Rovers en uno de los acuerdos más extraños durante algún tiempo.



Tomlinson, junto con Zayn Malik, Harry Styles, Niall Horan y Liam Payne, es parte de la mayor y más popular banda de chicos en todo el mundo.

One Direction rompió récord tras récord durante su ascenso después de perder la competencia X-Factor de Gran Bretaña en 2010.

Manejados por el magnate de la música Simon Cowell, One Direction, ha tenido 61 grabaciones número uno en todo el mundo y su último álbum Take Me Home alcanzó el primer lugar en 37 países diferentes.

Son la única banda británica cuyos dos primeros álbumes alcanzaron el número uno en Estados Unidos y tienen más de 18.5 millones de fanáticos en Facebook y 71 millones de seguidores combinados en Twitter.

Tomlinson de 21 años nació en Doncaster y firmó un acuerdo que significa que podría aparecer para el equipo en cualquier punto esta temporada.

Espera que su presentación para los Rovers ayude a recaudar dinero para la organización altruista local Hospicio Infantil Bluebell Wood.

“Esto siempre fue un sueño de la niñez para mí”, dijo al sitio web oficial del club.

“Me siento muy honrado de que me hayan pedido firmar con los Rovers y poder ayudar al club y a la increíble organización Bluebell Wood es de lo que se trata todo esto”.

Aunque Tomlinson está acostumbrado a tener miles de miles de directioners apoyándolo en el escenario, se presentará en un entorno mucho más modesto en el Estadio Keepmoat, con capacidad de 15,000 asistentes.

De niño, Tomlinson solía asistir a partidos como fanático y como recogepelotas pero su trabajo como músico le significa que enfrentará un desafío real para estar disponible en un partido.

Se perderá el primer duelo del Doncaster de la temporada en contra del Blackpool este sábado, ya que One Direction se presentará en Las Vegas, Estados Unidos, antes de que el grupo vaya a California.

Después, Tomlinson estará de gira por Australia y Nueva Zelandia en septiembre y octubre con la banda presentándose en Adelaide, Perth y Melbourne antes de ir a Christichurch y Auckland.

Pero eso no ha disuadido a los Rovers, con el club completamente consciente de la capacidad de Tomlinson para atraer a nuevos fanáticos.

“Louis siempre ha estado apasionado por el futbol y queremos cumplir el sueño de firmar con el club de su ciudad natal donde alguna vez trabajó durante los partidos”, se dijo en un comunicado en el sitio web oficial del club.

“Después de discusiones entre Louis, Paul Dickov y el administrador de medios Steve Uttley, se decidió que el club podría contratarlo y darle un número para el equipo para la temporada 2013/2014.

“Como parte del acuerdo se espera que Louis pueda aparecer con los colores del Rovers en algún punto esta temporada para ayudar a Bluebell Wood y para entrenar con los muchachos.

“El presidente John Ryan y el entrenador Paul Dickov le han dado a Louis la camiseta con el número 28 para esta temporada para ayudarlo a recaudar dinero para Bluebell Wood”.