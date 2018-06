Caída libre y camareros robot: el crucero de 'más alta tecnología' del mundo

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Por Karla Cripps

(CNN) — ¿Qué es más largo que cinco aviones Boeing 747, 2,5 veces más alto que la Gran Pirámide de Guiza y utiliza camareros robot para servir tus bebidas?

Hablamos del nuevo Quantum of the Seas de Royal Caribbean, y según la marca de cruceros, se trata del barco más avanzado del mundo desde el punto de vista tecnológico.

La nave ampliamente promocionada ahora está a la mitad de su viaje inaugural, un crucero de ocho días desde el puerto británico de Southampton hasta Nueva York.

La línea de cruceros dice que Quantum of the Seas, con un peso de 67.800 toneladas de registro bruto, tiene 16 cubiertas que albergan 2.090 de los camarotes más grandes y avanzados de la marca, los cuales pueden alojar a 4.180 huéspedes.

¿No pudiste reservar una habitación con vista al mar?

No hay problema. Los pasajeros que ocupan camarotes interiores pueden disfrutar de balcones virtuales que ofrecen vistas en tiempo real del océano y destinos en grandes pantallas.

En términos de conectividad, Royal Caribbean se ha asociado con el proveedor de servicios O3b Networks y afirma ofrecer un "mayor ancho de banda que todos los cruceros del mundo combinados".

También ofrece otras características de alta tecnología como el uso de pulseras electrónicas que funcionan como llaves de la habitación y permiten que los pasajeros naveguen el barco y que hagan compras a bordo.

Pero lo que parece llamar más la atención son las atracciones a bordo, como el simulador de caída libre iFly, los camareros robot del "Bionic Bar" que se mencionan anteriormente, North Star (una cápsula de observación que permite que los huéspedes se eleven a 91 metros por encima del barco en un grúa retráctil), carros chocones y arte interactivo creado por artistas digitales y de video.

En lugar de tener un comedor principal y algunas alternativas, cuenta con 18 restaurantes, cinco de los cuales son lugares con servicio gratuito.

¿Alegres camareros robot?

A pesar de afirmar que es el barco con la mejor tecnología del mundo, el lanzamiento del Quantum of the Seas no estuvo libre de obstáculos.

"Su Internet 'súper rápido' que al parecer permite que los pasajeros transmitan video, usen Skype y descarguen mensajes de correo electrónico de forma simultánea a la misma velocidad que lo harían en la costa, no funcionó tan bien como debería", según un informe en el Daily Telegraph del Reino Unido respecto a la breve visita que el barco hizo a Southampton.

"Royal Caribbean tampoco tuvo mucha suerte con los dos robots del Bionic Bar", dice el informe.

"Los brazos robóticos no pudieron sostener los vasos en posición vertical en varias ocasiones. Se supone que los cócteles deben ser mezclados en un minuto, pero dado que los tiempos de espera se extendieron a 20 minutos, el equipo de informática desconectó el enchufe, literalmente, y empezaron otra vez desde cero".

Sin embargo, el informe sugirió que estos problemas probablemente serían resueltos para cuando el crucero atracara en Nueva York el 10 de noviembre, justificando que la señal irregular del WiFi se debía a que el proveedor del servicio 03b Networks todavía no tiene un satélite que cubra el Reino Unido.

Una vez que el crucero transatlántico haya terminado, el Quantum pasará el invierno navegando por el Caribe oriental, con viajes que saldrán desde Nueva Jersey.

Para el próximo mes de junio, el mega barco operará durante todo el año en Shanghái.

Otro barco de la misma línea, Anthem of the Seas, debutará en Southampton en abril de 2015 y navegará con recorridos por el Mediterráneo.

La construcción del Ovation of the Seas, el tercer barco de clase Quantum, empezó en septiembre y su entrega está programada para el otoño de 2016, según dice la compañía.

Según Cruisecritic.com, los barcos de clase Quantum representan una reducción significativa en cuanto a tamaño, en comparación con los barcos de clase Oasis de Royal Caribbean, los que miden 225.282 toneladas y tienen capacidad para 5.400 pasajeros en camarotes dobles.