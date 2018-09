Así funciona la primera prenda de vestir elaborada por Google y Levi’s

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(Expansión) - Google y Levi's quieren que la ropa tenga un uso más allá de vestir personas.

Como parte del Proyecto Jacquard, ambas compañías trabajaron en colaboración para desarrollar su primer producto comercial: una chaqueta de mezclilla que integra un botón para controlar diferentes funciones del teléfono inteligente.

Conocida como Trucker Jacket de Google y Levi’s, la chaqueta tiene como fecha tentativa de salida a principios del segundo trimestre 2017 y fue presentada durante la conferencia anual de desarrolladores de I/O. Su precio final no fue revelado.

Desde 2015, la división de Tecnología Avanzada de Google, presentó Jacquard como una iniciativa para transformar la industria textil al integrar hilos o fibras conductoras de energía, a fin de crear textiles sensibles al tacto y conectados a dispositivos móviles.

La Trucker Jacket es justo eso. Una chaqueta enlazada al teléfono inteligente que ofrece al usuario, a través de un botón en su manga, la posibilidad de cambiar la música, negar o aceptar llamadas, recibir alertas de direcciones o lugares cercanos.

La chaqueta todavía no ofrece un futuro de ropa completamente conectada de forma transparente. La tecnología de la Trucker Jacket se centra en pequeño botón sensible al toque, más no en toda la chaqueta, el cual al igual que cualquier otro electrónico requiere conectarse a una fuente de energía eléctrica para cargar su batería interna.

Sin embargo, ejecutivos de Google detrás del proyecto Jacquard aseguraron que a medida que su tecnología de miniaturización avanza las aplicaciones para los textiles inteligentes podrían avanzar en sectores como el deportivo o industrial.

https://www.youtube.com/watch?v=yJ-lcdMfziw