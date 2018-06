Precio del petróleo: ¿hacia la estabilización?

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

(CNN Español) - En las últimas semanas el precio del petróleo ha estado en el entorno de los 50 dólares barril. Con subidas y bajadas alrededor de ese precio, parecería que de alguna forma “finalmente” su precio esta próximo a una estabilización. Pero curiosamente los expertos en energía dicen que es fundamental que la reunión del 30 de noviembre en Viena de la OPEP tenga éxito en llegar a un acuerdo de bajada, o como mínimo congelación de su oferta, porque si no es así, puede volverse a precios por debajo de ese nivel.

Eso es exactamente lo que me ha contado Luisa Palacios, experta en energía y principal responsable para America Latina en Medley Global Avisors, en la conversación que hemos mantenido esta semana para GloboEconomía. Lo que ha ocurrido en los últimos doce meses es, dice, “que Estados Unidos ha reducido su producción en algo mas de un millón de barriles diarios, pero los países de la OPEP la han aumentado en un millón y medio”.

Es decir, aunque Estados Unidos ha colaborado para ajustar la oferta global, los países de la OPEP han hecho que ese esfuerzo se vuelva irrelevante, porque han sustituido —y más— con su producción al recorte de petróleo estadounidense.

Por eso la OPEP en su reunión de finales de este mes tiene ante si una decisión que ciertamente puede suponer que el precio del petróleo se estabilice, o vuelva a caer por debajo de esos 50 dólares barril, algo que hemos visto últimamente.

No te lo pierdas el programa este sábado a las 7:30 pm ET y el domingo a las 1:30 pm ET