Boda real de Meghan Markle y el príncipe Enrique: 9 maneras de celebrarla con estilo

(CNN) - Si no has recibido una invitación, es probable que no tengas un asiento para la boda real, en la capilla de San Jorge del castillo de Windsor, el sábado 19 de mayo.

La boda del príncipe Enrique y Meghan Markle es uno de los eventos internacionales más esperados de este año, pero felizmente abundan las oportunidades en el Reino Unido, y destinos más lejanos, para que los que no estemos ahí experimentemos la atmósfera de la boda real.

Aquí hay algunas opciones de viaje que te permitirán decir que estuviste allí, al menos en espíritu.

1. Palacio y castillo saltando alrededor del Reino Unido

El hotel Stafford London no podría estar mejor ubicado, a solo unos pasos del palacio de St. James y el palacio de Buckingham.

Abierto desde 1912, el elegante lugar es una joya escondida y aún es frecuentado regularmente por miembros de la familia real.

Su paquete de cinco noches incluye una cena exclusiva en el palacio de Kensington, hogar de los jóvenes miembros de la realeza, una visita privada a una casa solariega organizada por un conde y una cena en la torre de Londres.

En el gran día, junto con In Any Event Tours, incluso puedes ubicarte en algún lugar de Windsor, desde donde se podrá ver a los invitados a la boda real cuando entren a la capilla de San Jorge.

También verás parte de la procesión nupcial cuando los recién casados ​​viajen por la ciudad en un carruaje, saludando a las decenas de miles de admiradores.

Con gusto te servirán canapés, cócteles y un almuerzo de tres platos mientras ves la ceremonia.

Es más, incluso pueden organizar una visita exclusiva a la capilla, aunque eso será solo después de la boda.

The Stafford London, 16-18 St. James's Pl, St. James's, Londres SW1A 1NJ; +44 207 493 0111. El paquete de cinco noches cuesta 15.490 dólares por persona.

2. Un retiro real de fin de semana en los Cotswolds

Un descanso digno de la realeza es lo que promete el parque Ellenborough de 36 hectáreas, en los pintorescos Cotswolds de Inglaterra.

Podrás llegar a la casa solariega del siglo XV en un elegante Rolls-Royce antes de registrarte en la suite Arkle, que tiene una cama con dosel.

El paquete de dos noches incluye experiencias como tiro al plato, cetrería y un viaje a Sudeley, el único castillo privado de Inglaterra en cuyos terrenos está enterrada una reina: Catherine Parr, la última esposa de Enrique VIII.

En una plan algo más alegre, también puedes pasear por el campo hasta los cercanos Highgrove Gardens. Si suena familiar, es porque es el hogar del príncipe de Gales y la duquesa de Cornwall.

Los precios de este paquete real van desde 2.778 dólares por persona. Incluye traslado desde el aeropuerto de Heathrow en un Rolls-Royce.

Ellenborough Park, Southam Road, Cheltenham GL52 3NJ; +441242 545454.

3. "Vive como un noble" en Edimburgo, Escocia

Podrás estar a unos 650 kilómetros de Windsor, pero Edimburgo no carece de esplendor real propio, y una oferta de Dunstane Houses te permite disfrutar de todos los aspectos más destacados con su excursión "Live like a Royal".

Las cosas comienzan con un té en la tarde, lleno de los platos favoritos de la reina, que incluirían mayonesa de huevo y pepino.

También incluye una visita de un día completo a lugares de interés, relacionados a la realeza, en Edimburgo y sus alrededores, acompañado por la guía real residente del hotel.

El palacio de Holyrood, la residencia oficial de la reina en Escocia, el castillo de Edimburgo, que alberga una serie de joyas de la corona conocidas como "Los honores de Escocia" e incluso el Royal Yacht Britannia, la antigua residencia real flotante de la reina, están en la agenda.

Termina con una degustación de whisky y brindis por el príncipe Enrique y Meghan Markle en el Ba 'Bar.

El paquete "Live like a Royal" cuesta desde 656 dólares por noche, incluidas las actividades antes mencionadas e incluyen alojamiento y desayuno.

The Dunstane Houses, 4 West Coates, Edimburgo EH12 5JQ; +44 (0131) 337 6169.

4. Una experiencia romántica de la realeza en Palm Beach, Florida

El paquete del Brazilian Court Hotel incluye una cena en honor al plato que Enrique preparó la noche en que le propuso matrimonio a Meghan Markle.

El Brazilian Court Hotel, en Palm Beach, Florida, está muy lejos de Windsor, pero ello no es impedimento para que el lujoso complejo se involucre en el acto.

Su experiencia romántica real, "Royal Romance Suits You", está inspirada en la pareja y algunas de sus cosas favoritas.

Obtendrás más que unos pocos extras por el precio de su paquete de cuatro noches ( 24.000 dólares por habitación), incluido el alojamiento en la suite Brando, una lección de básica en helicóptero y una botella de Tignanello, un conocido chianti que le encanta a Markle.

Luego hay una excursión costera de medio día con Royal Yacht Charters, un collar a medida inspirado en el anillo de Markle y una cena con vino en el Café Boulud, que incluye pollo rostizado, en honor a la comida que el príncipe Enrique cocinó para Meghan Markle la noche que él le propuso matrimonio. El 5% del precio del paquete se dona a una sociedad humanitaria local o a una de las organizaciones filantrópicas favoritas de la pareja real, como World Vision.

The Brazilian Court Hotel, 301 Australian Avenue, Palm Beach, FL 33480; +1 (561) 655 7740

5. Un majestuoso paquete de compras y visitas turísticas en el Reino Unido

El Hotel Café Royal ofrece una oferta para los entusiastas de las terapéuticas compras reales.

El paquete "Empire Royal Wedding" incluye una estadía en su suite de un dormitorio más grande, un recorrido en helicóptero por Londres y visitas guiadas VIP en limusina a la capilla y los apartamentos estatales del castillo de Windsor, donde se espera que el príncipe Enrique y Meghan Markle pasen su gran día.

También obtienes accesos al Royal County of Berkshire Polo Club, donde la pareja hizo su primera aparición pública. De vuelta a Londres, las experiencias de compra VIP se centran en los minoristas que tienen prestigiosas órdenes reales. Incluyen a Garrards para joyería, los fabricantes de queso Paxton y Whitfield, el perfumista Floris y el chocolatero Charbonnel et Walker.

Luego, para ayudar a recuperarse de toda esta terapia de compras, hay un té de la tarde en el Oscar Wilde Lounge del hotel. El paquete "Empire Royal Wedding" tiene un precio de 9.027 dólares por noche.

Hotel Café Royal, 68 Regent Street, Londres, W1B 4DY; +44 207 406 333

6. Volver sobre los pasos del pasado y el presente de la pareja real en Londres

También hay opciones para aquellos con presupuestos muchísimo más estrechos.

La tarjeta turística de la ciudad, el London Pass te permite ingresar a más de 80 atracciones turísticas, incluidas muchas con conexiones reales.

Eso incluye el palacio de Kensington, donde se ubica la residencia Nottingham Cottage, donde el príncipe Enrique y Meghan Markle comenzarán su vida matrimonial.

Incluso puedes posar para tus propios selfies o tomar fotos en el lugar donde hicieron su primera aparición pública después de comprometerse.

El palacio de Kensington es también el hogar del príncipe Guillermo, la duquesa de Cambridge y sus hijos, así como la antigua casa del príncipe Carlos y la princesa Diana, después de su matrimonio en 1981.

El pase también te permite caminar por el pasillo de la catedral de San Pablo, siguiendo los pasos de Carlos y Diana, y también ir a la abadía de Westminster, el lugar de coronación de la familia real británica desde el siglo XI.

El sitio que es Patrimonio Mundial de la UNESCO fue también el lugar donde la entonces princesa Isabel se casó con el duque de Edimburgo, el 20 de noviembre de 1947.

Un London Pass de un día cuesta alrededor de 95 dólares por adulto y 62 dólares por niño (los costos del transporte público están incluidos en el precio).

7. Una celebración de bodas imperiales en Chewton Glen, Inglaterra

Ubicado en la periferia del Parque Nacional New Forest, al sur de Inglaterra, Chewton Glen, un lujoso hotel de cinco estrellas, ofrece una estancia de fin de semana con su propio mayordomo, tratamientos de spa y una fiesta en el jardín inglés mientras observa las festividades del día.

Obtendrás el tratamiento de la alfombra roja con champán, canapés y almuerzo mientras ves al príncipe Enrique y a Meghan Markle decir "sí, quiero".

Siguiendo la verdadera moda inglesa, al menos si crees en las películas, podrás disfrutar de un juego de croquet sobre un impecable césped.

La cena consiste en una fastuosa fiesta de siete platos con muchas más posibilidades de brindar por la feliz pareja.

El descanso de fin de semana cuesta 1.470 dólares por persona, por dos noches y en base a una habitación para dos personas.

Chewton Glen Hotel & Spa, Christchurch Road New Forest BH25 6QS; +44 1425 275341

8. "Poseer un palacio por un día" en las montañas de Sintra, Portugal

Si realmente quieres ir con todo el 19 de mayo, pocas opciones son tan extravagantes como tener tu propio palacio. Por un día.

Tivoli Palácio de Seteais, en las montañas occidentales de Sintra, tiene 30 habitaciones exquisitamente decoradas.

Contarás con una piscina al aire libre con vistas al mar, excéntricos salones de baile con pinturas y tapices, espacios en los que incluso podrás desayunar.

A propósito de comida, el restaurante tiene una terraza exterior con vistas a los jardines y laberintos con el aroma de rosas en el aire.

Los destinos son muy románticos y es probable que el clima sea más cálido que el de Windsor.

El programa "Poseer un palacio por un día" está disponible desde 25.200 libras esterlinas (35.240 dólares) por día.

Hotel Tivoli Palácio De Seteais Sintra, Rua Barbosa du Bocage, 8 2710-517 Sintra, Portugal; +351 38 795 277

9. Bebe como un rey en The Drake Hotel en Chicago

Y llegamos a Chicago, a The Drake, un hotel de la cadena Hilton que ofrece varias formas de celebrar la boda real.

En las semanas previas a la boda mostrarán una serie de películas de temática real, incluyendo "The Queen" y "Victoria and Abdul" en el salón de té Palm Court, como parte de una experiencia de cine y fondue.

Su menú especial de cócteles reales te permitirá beber como un rey, con una selección que incluye Dubonnet y gin, la bebida de la reina por elección, y un buen vaso de una cerveza inglesa llamada Boddingtons, que el príncipe Felipe parece adorar.

En mayo también se ofrece un té especial de la tarde real, mientras que el Grand Ballroom del hotel ofrece un almuerzo real en el gran día, aunque con la boda pregrabada, dada la diferencia horaria.

La madre del príncipe Enrique, Diana, visitó The Drake en 1996 y el menú de 2018 contará con algunos de los platos que le sirvieron.

El 10% de todas las comidas y bebidas reales irán a obras de caridad que el príncipe Enrique apoya, como Help for Heroes y Walking with the Wounded.

El almuerzo real el 19 de mayo costará 100 dólares por persona para asientos con prioridad VIP, y 80 dólares para asientos asignados en general.

The Drake, a Hilton Hotel, 140 E Walton Pl, Chicago, IL 60611; +1 (312) 787 2200