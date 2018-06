"Algo falla en el fútbol italiano": Buffon cuenta a Piqué por qué Italia no está en el Mundial de Rusia 2018

Click to share on Facebook (Se abre en una ventana nueva)

"Me cuesta creer que Italia ya no consiga crear talentos como los de antes". Así de tajante se mostró el portero de la Juventus

(CNN Español) - Con el Mundial de Rusia 2018 a la vuelta de la esquina, muchos aún no se han recuperado de la sorpresa que supuso la no clasificación de Italia, una de las grandes selecciones de la historia del fútbol mundial. ¿Por qué? ¿Qué ocurre en el fútbol italiano? "Algo falla". Esta frase tan rotunda es de Gianluigi Buffon, arquero de la Juventus y de la Selección Italiana de Fútbol.

"Me cuesta creer que Italia ya no consiga crear talentos como los de antes". Así de tajante se mostró el portero ante un entrevistador poco común: Gerard Piqué, defensa del F.C. Barcelona y de la Selección Española de Fútbol. La entrevista fue publicada este miércoles 16 de mayo en Players Tribune y en ella ambos futbolistas repasan la trayectoria del italiano.

Buffón, que tiene 40 años y sigue en activo, habló a su compañero de deporte su primer recuerdo futbolístico: "Tendría unos cuatro años, era en el Mundial del 82, que ganó Italia". También habló de su familia: "Crecí viendo que toda mi familia eran buenos deportistas y eran famosos y yo intentaba demostrar mi valía y que vieran que yo podía triunfar" y de sus primeros recuerdos en el campo de juego.

En una entrevista sincera, el arquero dejó clara su postura sobre lo que ocurre en el juego en Italia y el porqué de la ausencia de su selección en el Mundial de Rusia 2018: "Es un problema individual de los jugadores en particular", contó a Piqué.

"En los últimos diez años veo que Italia tiene buen equipo, no somos malos, somos un buen equipo, pero sin los talentos que había antes. Sin ciertos jugadores cuesta mucho conseguir resultados, victorias", criticó. A su juicio, el problema del calcio no está en el nivel de la Serie A (la liga de fútbol italiana), sino en la capacidad de los jugadores que crea el país.

"Aparte de Verratti, que juega en el París Saint-Germain, no tenemos jugadores, aparte de la Juventus, que jueguen en clubs de Europa, eso es lo grave", alertó el guardameta.

Buffon hablaba con conocimiento de causa: es uno de los pocos jugadores mundiales que ha participado en cinco campeonatos del mundo. Y habría ido a un sexto si no llega a ser porque Italia no se clasificó. "A veces se sufre", contó pero, aún así, reconoció que se trata de algo que "es muy gratificante porque somos pocos quienes hemos jugado cinco mundiales. Lo bonito es que he jugado dos mundiales en Europa, uno en Asia, uno en África y otro en América".

¿Cuándo se retirará Buffón?

Con 40 años a sus espaldas y 23 en los campos de juego, es normal la pregunta sobre su posible retirada, algo sobre lo que incluso se ha llegado a poner fecha: 2018. "Si con 40 años sigo jugando es porque me gusta competir y la idea de mejorar", dijo al respecto Buffon. Eso sí, explicó que esta no es una realidad inamovible: "Soy Buffon y quiero serlo hasta el último día. Cuando vea que no lo soy, me iré".

"Ahora mismo estoy feliz y tranquilo. Cuando juego estoy contento porque me gusta el ambiente, estoy con amigos y sé que puedo ayudar en el campo. Cuando no pueda, no pasa nada, he tenido una gran carrera", dijo. De hecho, contó que pronto se reuniría con el presidente de su equipo para valorar qué ocurrirá en su futuro.

Sobre este futuro cada vez más próximo alejado de las porterías, Buffon admitió tener miedo, aunque no mucho: "En el fondo tengo la tranquilidad de que soy una persona muy curiosa y el día que deje el fútbol seguro que sabré no aburrirme, tener la mente entretenida".

Eso sí, una realidad en la que pocos caen: después de 23 años en los que su vida ha estado controlada al milímetro por agentes externos, pasar a una total libertad de horarios "puede suponer un problema" si uno no se sabe organizar bien, comentó el jugador, que aseguró que "lo más importante es tener siempre la mente ocupada".

¿Pasará del terreno a los despachos? "Me gustaría hacer muchos cursos de formación, aprender a ser directivo, director deportivo, entrenador... luego elegir con calma un camino y dedicarme a eso", relató a Piqué.

El jugador terminó su entrevista hablando de los beneficios del fútbol, sobre todo para él, quien asegura que sería "peor persona" de no haberse dedicado de forma profesional al deporte. "El fútbol me ha hecho mejor persona porque siempre he creído que el grupo es lo más importante. El grupo, estar con los demás, es muy bonito compartir victorias y derrotas. Eso te hace menos egoísta".