¿Buscando una playa nudista? Estas son las 12 mejores del mundo

(CNN) – Aunque todavía es un tabú en muchos lugares, dejar de lado tu ropa en la playa se ha convertido en una práctica habitual a lo largo y ancho del mundo durante los últimos tiempos.

Desde costas rocosas hasta arenas tan finas como polvo de talco y grandes bahías en la ciudad o sitios apartados, ahora hay cientos de playas donde es perfectamente legal (o al menos de facto) tomar el sol, nadar y divertirse junto al mar sin absolutamente nada que cubra tu cuerpo.

“La suave y delicada arena, junto a la cálida brisa del océano, las suaves olas del mar y muchos otros nudistas hacen una buena playa donde la ropa es opcional”, describió Nicky Hoffman de la Sociedad Nudista, quien también es editor en jefe de la revista Nude & Natural y coautor de "The World's Best Nude Beaches & Resorts"("Las mejores playas y resorts nudistas del mundo").

Aunque las playas con opción nudista podrían parecer un invento moderno, en realidad es una idea bastante antigua, producto de la mojigata época victoriana.

Durante la década de 1880, el poeta estadounidense Walt Whitman elogió las virtudes del "baño de aire adánico", es decir sus caminatas y nados al desnudo por el Timber Creek en Nueva Jersey. Y escribió sobre “el éxtasis estimulante y libre de la desnudez en la naturaleza”.

Sintonizado en la misma átmosfera, el movimiento nudista despegó en Europa y América del Norte durante la primera mitad del siglo XX, con parques urbanos, campamentos y, finalmente, playas para aquellos que querían experimentar el desnudo natural en su estado más natural.

Una de las secuelas de la década de 1960, social y sexualmente liberal, fue un movimiento de “playa libre” que vio la proliferación de playas nudistas en todo el mundo.

Y su popularidad todavía continúa, con más y más playas de este tipo apareciendo cada año. Aquí te dejamos 12 de las mejores playas nudistas del mundo:

12. Playa Massarandupió, Bahía, Brasil

Los diminutos bikinis en Copacabana pueden exponer una gran cantidad de carne brasileña, pero no tanto como esta playa nudista a lo largo de la costa de Bahía.

A dos horas en coche de Salvador, encontrarás la playa nudista a un kilómetro de caminata desde el estacionamiento, a lo largo de la costa flanqueada por cocoteros, dunas onduladas y olas para hacer surf.

Playa Massarandupió, Bahía, Brasil

11. Playa Zipolite, Oaxaca, México

Vive tus propias fantasías de la película"Y tu mamá también" en la playa donde se grabaron tantas escenas de la sensual producción que protagonizó Gael García.

Impulsada por hippies mexicanos y estadounidenses durante la década de 1960, la playa se extiende alrededor de dos kilómetros con acantilados rocosos en cada extremo, y es famosa por ser un lugar de nudismo (aunque aquí no es legal).

Mientras que la playa principal de este lugar está rodeada de hoteles y cafés económicos, una pequeña franja de arena en el extremo oriental llamada playa del Amor ofrece mucha más privacidad.

Playa Zipolite, San Pedro Pochutla, Oaxaca, México

10. Mpenjati Beach, KwaZulu-Natal, Sudáfrica

La única playa nudista oficial de Sudáfrica –y quizás la única legal en todo el continente africano– se encuentra en la Reserva Natural de Mpenjati, al sur de Durban.

El estado legal se logró en 2014, pero vino con una lista de prohibiciones que incluyen no mirar, no fotografías, no comportamientos sugerentes, etc.

El clero local y otros continúan organizando protestas (legales o de otro tipo) contra el lugar de nudismo.

Reserva Natural de Mpenjati, Palm Beach, Port Edward, Sudáfrica

9. Playa Cap d'Agde, Francia

A veces llamada la “Ciudad Desnuda”, Cap d'Agde Naturist Village es el complejo playero nudista más grande del mundo, al que llegan 40.000 huéspedes por día durante la temporada alta.

Los visitantes son libres de estar desnudos donde quieran: restaurantes, tiendas, oficinas de correos o bancos, incluso navegar sin ropa en su bote o descansar en la larga playa pública (donde el nudismo es obligatorio, incluso para aquellos que no se alojan en el complejo).

Cap d'Agde Naturist Village, Rond-Point du Bagnas, 34300 Agde, Francia; +33 4 67 26 00 26

8. Playa Pequeña, Maui, Hawai

Rodeada por antiguos flujos de lava y con un cono de ceniza volcánica a sus espaldas, playa Pequeña sería increíble incluso si no pudieras quitarte la ropa.

Parte del Parque Estatal de Makena, en la costa sureste de la isla, tiene vista a un santuario marino nacional famoso por sus tortugas, delfines, ballenas y peces tropicales.

Los árboles torcidos detrás de la arena proporcionan un poco de sombra y la cala está bien protegida para nadar.

Además, un círculo de tambores y bailarines de fuego entretienen a la multitud durante los atardeceres dominicales.

Playa Pequeña, Parque Estatal de Makena, Makena Rd, Kihei, HI 96753, EE. UU.

7. Playa de Es Cavallet, Ibiza, España

Situada entre el azul profundo del Mediterráneo y salinas multicolores, cerca del punto más al sur de Ibiza, la playa nudista Es Cavallet está dividida en varias secciones diferentes, incluyendo la zona de un club de fiestas, una sección gay y una parte media más apartada donde pasan el rato las multitudes nudistas.

Sin embargo, los bañistas nudistas no son los únicos que frecuentan esta área. Los seres rosados brillantes que verás caminando al fondo no son turistas insolados, sino flamencos a los que les gusta reunirse en las salinas poco profundas.

Playa de Es Cavallet, 07818, islas Baleares, España

6. Anse de Grande Saline, St. Barts

Aunque el Caribe puede estar lleno de playas maravillosas para relajarse, esta salvaje playa de arenas blancas en la parte posterior de St. Barts es uno de los pocos lugares en las islas donde se tolera el nudismo público (aunque tomar el sol completamente desnudo está técnicamente prohibido en St Barts.)

Anse de Grande Saline (o playa Saline) es otra playa a la que deberás llevar tus alimentos. Los visitantes deberán cargar con todo lo que necesitan para pasar un día en la orilla, especialmente protector solar ya que no hay ninguna sombra.

L'Esprit, un excelente restaurante francés, se encuentra a poca distancia de Grand Saline y vale la pena una visita. Solo asegúrate de volver a ponerte la ropa antes de ir.

Anse de Grande Saline, St. Barthélemy

5. Playa Roja, Creta, Grecia

Esta apartada costa al lado sur de Creta es un lugar popular para tomar el sol al desnudo en Grecia.

Nombrada así por el color ocre de su arena y acantilados, puedes llegar a playa Roja (o Kokkini Ammos) haciendo una caminata de 20 minutos desde Matala o dando un paseo en barco muy corto que empieza el paseo marítimo del pueblo.

Impulsada por los hippies europeos durante la década de 1960, la playa ofrece alquiler de sillas y sombrillas y es el hogar de un pequeño y original bar llamado Yiannis, famoso por sus mojitos.

Nota: los misteriosos tallados de roca que están al final de la playa son una creación moderna y definitivamente no son antiguas reliquias minoicas.

Playa Roja, Matala, Creta 702 00, Grecia

4. Playa Wreck, Vancouver, Canadá

Considerada una de las playas nudistas más largas del mundo –tiene 7,8 kilómetros de longitud–, la playa Wreck es en realidad una serie de orillas con arena, piedras planas y afloramientos rocosos que rodean el extremo de Point Grey.

Teniendo la Universidad de Columbia Británica al otro lado de la calle, hay un flujo constante de estudiantes y profesores , que se han despojado de su ropa en esta playa desde principios de los años setenta, cuando se hizo popular por primera vez.

Playa Wreck, Vancouver, Columbia Británica; Canadá + 604 224 5739

3. Buhne 16, Sylt, Alemania

“Sonríe y quítate la ropa” podría ser el lema para los nudistas en esta isla del mar del Norte, donde la temperatura promedio del agua en verano es de 17 grados Celsius.

Técnicamente, todas las playas de Sylt tienen la opción de nudismo, pero Buhne 16 fue la primera y sigue siendo el lugar principal para tomar el sol libre de vestimentas a lo largo de la costa alemana.

Es un lugar donde los bañistas pueden relajarse en las famosas sillas de playa de mimbre con rayas azules y blancas o disfrutar de fiestas de verano en la playa.

Buhne 16, Listlandstr 133b, 25980 Kampen (Sylt), Alemania; +49 4651 4996

2. Playa Lady Bay, Sydney, Australia

Aunque a veces pareciera que casi cualquier playa en Australia es nudista, hay una serie de ellas que son oficiales en este país, como Lady Bay (también conocida como Lady Jane Beach).

Ubicada justo en la parte South Head del puerto de Sydney, esta playa es pequeña y angosta, pero increíblemente aislada para estar en una ciudad tan grande.

Los bordes rocosos alrededor de South Head también se usan para tomar el sol al desnudo.

Playa Lady Bay, bahía de Watson, Sydney, Australia

1. Playa Black's, La Jolla, California

Situada debajo de los acantilados de Torrey Pines, que alcanzan 100 metros de altura, esta playa ha sido el lugar favorito de los nudistas en California para broncearse durante más de 50 años. De hecho, alguna vez fue la única playa legal e desnudos en todo Estados Unidos.

Larga, ancha y bendecida con grandes olas, la playa puede alcanzar a través del zigzag de Ho Chi Minh Trail desde el acantilado Torrey Pines Gliderport, cerca de la Universidad de California en San Diego.

Playa Black's, Torrey Pines Scenic Drive, San Diego, CA 92037