Objetivo: fomentar el emprendimiento en Latinoamérica

(CNN Español) - Nuestra región está llena de gente imaginativa y trabajadora, que a menudo —y fuera de la formalidad del orden económico establecido— vive de pequeños negocios de venta ambulante, o cualquier otro tipo de actividad similar. Es decir, muchos latinoamericanos humildes emprenden, y lo hacen por obligación.

Sin embargo y pese a esa buena disponibilidad que esta ahí, justo en la base de como somos: la mayoría de nuestros países no son precisamente “territorios muy amigables” para los emprendedores, dentro de la economía formal. Es decir, como se entienden en los paises más avanzados.

La burocracia y la falta de una cultura que aprecie, fomente y recompense el emprendimiento lo hacen menos habitual de lo que sería deseable. Y desde luego, mucho menos valorado que en paises como Estados Unidos, Singapur, o Israel.

Esos tres ejemplos me ha mencionado precisamente mi invitado de esta semana en GloboEconomía, Moisés Cohen, presidente y fundador del banco de Panamá Capital Bank —y un total y absoluto convencido de que hay que fomentar la cultura de emprender con más determinación en nuestra región—, cuando le he preguntado a cerca del estado de salud de la cultura del emprendimiento en América Latina.

Por supuesto que no todo el mundo vale ni quiere tampoco valer para emprender. Pero a quienes deciden ir por esos derroteros hay que facilitarles la tarea, porque de su empuje y sus ideas derivan a menudo en múltiples beneficios para nuestra sociedad.

Con Moisés Cohen he hablado además de las cualidades que debe tener un emprendedor para triunfar, y también de los distintos factores que pueden condicionar el éxito o el fracaso de un emprendimiento. Espero que os interese.

